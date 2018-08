El Banc de Sang alerta que les donacions cauen un 40% aquest estiu

El Banc de Sang alerta que les donacions ja han caigut un 40% des que va començar l'estiu. Enguany, les condicions meteorològiques com l'onada de calor, han fet la caiguda hagi crescut un 10% més que altres anys en aquest període.Des del Banc de Sang fan una crida per aixecar aquesta xifra i informa que les reserves de sang estan un 10% per sota del que cal per superar l'estiu. El director assistencial del Banc de Sang, Enric Contreras, en una entrevista a Catalunya Informació , ha destacat que "aquests dies amb l'onada de calor i les vacances ens ha costat arribar a la xifra de plaquetes que tocava". Per tot plegat, alera que és molt important tenir sang a les neveres per poder donar resposta a qualsevol situació imprevista.A principis d'estiu, el mateix Banc de Sang ja alertava que els hospitals catalans necessitarien 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. Per intentar motivar, encara més, als ciutadans, s'està portant a terme una iniciativa. Les persones que s'acostin a un hospital o participin en qualsevol campanya de donació sang rebran una bossa de roba amb el nou missatge del Banc de Sang "Dona el millor de tu. Dona sang". D'aquesta manera, els donants ompliran la bossa de vida i també en tindran una per omplir-la d'experiències durant les vacances. A través del web del Banc de Sang es podrà veure quantes donacions s'han efectuat i quantes en falten per arribar a les 35.000. El comptador és una bossa de sang virtual que s’anirà omplint a mesura que se sumin donacions.

