Almenys deus ferits en un tiroteig a Manchester aquesta matinada

Imatge de Claremont Road després del tiroteig Foto: BBC

Almenys deu persones han resultat ferides com a conseqüència d'un tiroteig que ha tingut lloc aquesta matinada a Manchester, on s'estava celebrant el Carnaval Carib. La policia ha informat en un comunicat que a les 2.30, hora local, a rebut els primers avisos que s'estaven produint trets a Claremont Road, a la zona de Moss Side.Fins al lloc s'hi ha desplaçat "un gran nombre" de membres de les forces de seguretat, els quals han constatat que, com a mínim, deu persones han estat ateses per ferides de diversa consideració, "tot i que afortunadament no sembla que la vida de cap d'elles corri perill", ha afirmat una responsable policial, Debbie Dooley,.Els agents estan intentant identificar el responsable d'aquest perillós atac, segons el mateix comunicat. Per això, les autoritats estan revisant les càmeres de seguretat de la zona i consultant diversos testimonis. La policia ja ha confirmat que reforçarà la seva presència a la zona durant els propers dies.

