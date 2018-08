La NASA enlaira amb èxit la Parker, la sonda espacial que «tocarà» el Sol

La sonda Parker s'ha enlairat aquest matí sense cap problema Foto: NASA

La sonda solar Parker s'ha enlairat sense cap problema aquest diumenge, al voltant de les 9.30 del matí (hora catalana), des de l'estació espacial JFK, a Cap Canaveral, Florida (la mítica zona de llançaments espacials de la NASA), però no ha pogut ser per problemes tècnics.Així doncs, aquest matí ha començat un fet històric: el tret de sortida del viatge que portarà un objecte creat per l'ésser humà més a "tocar" -metafòricament- el Sol. La sonda porta el nom de l'astrofísic Eugene Newman Parker, un pioner de l'estudi sobre la nostra estrella, qui als seus 91 anys, serà un dels privilegiats qui podrà veure l'enlairament de la sonda des de la seu de la NASA.Sí, en directe i per Youtube. La NASA té a disposició de tothom un canal d'streaming oficial, les 24 hores del dia, preparat per l'enlairament de demà al matí.La NASA espera que la sonda arribi a la corona solar (l'atmosfera exterior del Sol) a mitjans de novembre, si tot va bé. No podrà apropar-se més perquè les altes temperatures que desprèn destruirien la Parker.Abans, ha de passar per Venus, on arribarà a principis d'octubre. Després a Mercuri i després direcció el Sol. Arribarà als 700.000 quilòmetres per hora, per fer-nos una idea: faria el trajecte de Madrid a València en 2 segons.Amb la tecnologia més puntera de l'agència (d'un cost d'uns 1.300 milions d'euros). De la mida d'un cotxe més o menys petit -pesa uns 700 quilos-, la Parker durà un escut metàl·lic que permetrà aguantar el milió de graus (temperatura de la corona solar) que el Sol projectarà sobre ella durant 7 anys, unes 24 voltes a l'òrbita del Sol.La maniobra és complicada: un coet la durà fins a l'òrbita de Venus, el segon planeta més a prop del Sol. Fent servir les forces de la gravetat del planeta, es dirigirà cap a Mercuri (el planeta de més a prop), per fer exactament el mateix i projectar-se a l'òrbita del Sol.Allà, s'aproximarà 25 milions de quilòmetres de l'estrella. A cada òrbita (són 24) s'anirà apropant més fins als 6,8 quilòmetres de distància. Mai un artefacte s'havia apropat tant. El màxim era de 44 milions de quilòmetres, l'any 1976.El principal objectiu és conèixer, per fi, en profunditat, els secrets i les característiques de l'estrella del sistema solar. Durant 10 anys s'ha estat construint aquesta sonda per arribar a saber quina afectació té el Sol al nostre planeta, a les nostres vides i al futur del sistema.

