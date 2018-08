Les víctimes de l'accident de cotxe de la C-12 són tres joves de Balaguer d'entre 23 i 30 anys

Les víctimes de l'accident de cotxe de la C-12 són tres joves –dos nois i una noia- de Balaguer d'entre 23 i 30 anys, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), que també apunta que la probable causa del sinistre ha estat l'excés de velocitat. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 07.32 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 173,2 de la C-12, entre la capital de la Noguera i Os de Balaguer, quan un turisme ha sortit de la via i s'ha estimbat.Com a conseqüència de l'impacte han mort tres dels ocupants del vehicle. Es tracta del conductor, T. M. S., un noi de 24 anys; el passatger davanter, R. M. S., un noi de 30 anys; i la passatgera posterior, E. F. P., una noia de 23 anys, que ha estat localitzada fora del cotxe i no portava el cinturó de seguretat cordat en el moment de l'accident. A més, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues persones més han resultat ferides, una greu i l'altra menys greu, traslladades a l'Arnau de Vilanova de Lleida.Arran de la incidència, s'han mobilitzat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han activat el servei de suport psicològic per als familiars. La C-12 ha estat tallada a Balaguer en tots dos sentits, tot i que hi ha hagut desviaments senyalitzats fins a les 10.15 hores.

