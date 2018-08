El germà i els amics d'un dels terroristes del 17-A demanen que es retirin unes imatges que els impliquen

El germà de Younes Abouyaaqoub, un dels terroristes del 17-A, i els dos amics que apareixen en una foto del sumari dels atemptats comprant unes disfresses a Vic, reclamen que es retiri aquesta imatge dels mitjans de comunicació.Asseguren que sortir a la portada dels diaris els ha fet "molt mal" tant en l'àmbit professional com personal, i consideren que la instantània els relaciona amb uns fets amb els quals no tenen "res a veure". "No entenem per què hem de sortir a tot arreu quan només vam anar a comprar una disfressa com la resta de la gent que celebra Carnestoltes", lamenta un dels amics en una entrevista a l'ACN.Els tres joves es plantegen posar en mans d'un advocat les informacions que han sortit els darrers dies i que consideren "innecessàries" perquè "no aporten res". "Potser més endavant anem a buscar feina i ens reconeixen i algú es pensa que hem fet alguna cosa molt dolenta", ha reblat un dels amics d'Abouyaaqoub.En una entrevista a l'ACN, els joves deixen clar que "és normal" que els Mossos els investiguin, però asseguren que "no s'esperaven" sortir en portades de diaris. "Els Mossos han de fer la seva feina, és lògic, però per què hem de veure'ns en diaris i televisions per voler disfressar-nos com tants altres van fer per Carnestoltes", es pregunten.L'amic d'Abouyaaqoub recorda que, d'ençà que es van produir els atemptats, ja han viscut una "pressió mediàtica important". Arran de la notícia de la disfressa els joves asseguren que ha tornat a augmentar la presència de mitjans a casa dels Abouyaaqoub."Tots volem passar pàgina i fer vida normal i la veritat és que notícies com aquesta no ajuda", explica l'amic d'Abouyaaqoub. "Aquesta notícia ens fa mal i en realitat no és res, els Mossos ho van investigar i no van trobar res. Vam anar a comprar una disfressa, res més", assenyala.

