Mor V.S Naipaul, premi Nobel de Literatura

L'escriptor britànic i premi Nobel de Literatura el 2001 ha mort aquest dissabte als 85 anys, segons ha informat la seva pròpia família. Nascut a Trinitat i Tobago, a la localitat de Chanaguas, procedent de la immigració des de l'Índia.En el comunicat que la seva família ha presentat arran de la seva mort, la dona de Naipaul afirma que "va morir rodejat d'aquells als que estimava, després d'haver viscut una vida plena d'una meravellosa creativitat i esforç".El seu pare era periodista i també escriptor, encara que el seu avi va escapar de l'Índia per treballar en una plantació de sucre. Als 18 anys, tot i el seu humil origen, va aconseguir una beca per estudiar a la prestigiosa Universitat d'Oxford.Les novel·les de Naipaul, un total de 24 entre ficció i no ficció, van iniciar el seu camí el 1954 amb la seva primera publicació: "El sanador místic". Doctor honoris causa per les universitats d'Oxford, Cambridge, Saint Andrew i la de Londres.Ha guanyat diversos premis, a part del Nobel, com el Bookers Price o el T.S Eliot d'escriptura.

