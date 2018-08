Cuixart: «Les nostres condemnes els pesaran molt més a ells que a nosaltres»

Així mateix, ha considerat que "és imprescindible treure profit dels lideratges existents i que alhora se'n generin de nous". "La lluita antirepressiva és un dels principals fronts unitaris del sobiranisme i seria absurd renunciar-hi, ja que és un instrument bàsic per avançar en tots els processos d'alliberament nacional", ha reflexionat el líder d'Òmnium.



Per Jordi Cuixart "els presos polítics i exiliats" són "una palanca democràtica" que pot "aconseguir que la comunitat internacional denunciï" la situació que es viu a Catalunya. Per aquesta raó, ha subratllat que no han de "cedir a l'intent de silenciar la barbaritat jurídica de la justícia espanyola, amb acusacions desproporcionades i sense fonament".



El líder d'Òmnium ha explicat que els 300 dies a la presó han enfortit les seves "conviccions democràtiques". "Ja fa mesos que no hi ha condemna que em faci doblegar", ha afirmat. "Les nostres condemnes els pesaran molt més a ells que a nosaltres", ha conclòs.

Jordi Cuixart porta 300 dies tancat a la presó. Conmemorant aquesta data, el president d'Òmnium ha escrit una carta on ha fet un repàs de la situació política catalana i com veu el futur de l'independentisme.En aquest sentit, ha assegurat que el judici oral dels polítics empresonats i a l'exili ha de servir per "acusar l'Estat de vulneració flagrant" dels seus "drets fonamentals" i per "interpel·lar el conjunt de l'opinió pública davant el retrocés democràtic que vivim".Cuixart ha fet una crida a la unitat al sobiranisme i ha considerat que el moviment necessita "enriquir lideratges a les institucions i a peu de carrer" i "assolir grans consensos". A més, ha assegurat que "el diàleg honest i sense condicions prèvies serà l'única solució de resolució del conflicte polític" entre Catalunya i Espanya.

