El radar de tram de la Ronda de Dalt multa 50 conductors de mitjana al dia

El radar de tram de la Ronda de Dalt multa uns 50 conductors de mitjana al dia per excés de velocitat. En un tram concret controlat de la ronda, entre la plaça de Karl Marx i el Nus de la Trinitat, circulen cada dia entre 105.000 i 107.000 vehicles -uns 117.000 els divendres per l'operació sortida- i això significa que de cada 2.000 vehicles, un acaba denunciat.Són dades que l'intendent adjunt de la Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Carles Reyner, exposa en una entrevista a l'ACN. Per a Reyner, es tracta d'una proporció de multes "baixa", si bé afegeix que l'objectiu és que no hagin de denunciar cap conductor per superar la velocitat permesa.L'intendent destaca que els accidents són la "prioritat número 1" de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la "croada" contra l'excés de velocitat. El radar de tram de la Ronda de Dalt controla tres itineraris en direcció Besòs; de la plaça de Karl Marx al Nus de la Trinitat; d'aquesta plaça a la sortida número 2 i de l'entrada 3 al Nus de la Trinitat.Després d'un període de prova de tres mesos, el radar va començar a multar l'1 de febrer del 2016. Si bé durant les primeres setmanes de funcionament va detectar més vehicles que excedien els 60 km/h permesos en aquest tram -a la resta de la ronda el límit és de 80 km/h-, ara les denúncies s'han estabilitzat entre 51 o 52 de mitjana al dia, segons l'intendent adjunt de la Divisió de Trànsit.Reyner ressalta que tot el recorregut controlat per aquest radar pot ser perillós i conflictiu, perquè cobreix un pendent pronunciat i, a més, el conductor ha d'acostumar la vista a l'entrada i sortida de diversos túnels. Per evitar les frenades brusques i aconseguir que els conductors "moderin la velocitat al llarg de tot el recorregut", van decidir instal·lar-hi un radar de tram, i no un de fix, assenyala. Reyner avisa que la velocitat no només augmenta el risc de patir accident, sinó que les conseqüències són molt més greus: "No és el mateix tenir un accident a 20 km/h que a 80", adverteix.L'intendent de la Guàrdia Urbana destaca que la màxima prioritat del cos són els accidents de trànsit i assegura que aquesta és "una batalla que portarem fins al final".Els accidents de trànsit van augmentar un 1% a la ciutat de Barcelona el 2017 respecte al 2016. Reyner destaca que la majoria van ser per encalçament, sobretot a les rondes. "Els encalçaments es produeixen per tres motius, per no respectar les distàncies de seguretat; per distracció, i aquí el mòbil està fent un mal horrorós, i per anar massa ràpid", afirma, per afegir: "Des de la Guàrdia Urbana estem treballant perquè no es produeixin aquestes tres causes".En definitiva, l'intendent posa èmfasi que el 90,3% dels accidents a Barcelona són "a causa del factor humà" i subratlla que "s'ha de conscienciar la gent".

