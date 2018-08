L'ANC no utilitzarà cap imatge de Trapero en l'homenatge a Forn i els Mossos pel 17-A

L'Assemblea Nacional de Catalunya manté l'acte conjunt amb Òmnium programat pel pròxim divendres 17 d'agost i no utilitzarà cap fotografia del major Trapero. En la commemoració de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, es retrà homenatge a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn i al cos dels Mossos d'Esquadra.Així doncs, l'entitat ha decidit no utilitzar cap imatge del major Josep Lluís Trapero "enlloc, ni cartells ni postals promocionals". Amb aquesta decisió han respectat la petició de Trapero de no ser homenatjat el pròxim divendres L'ANC ha explicat que mantenen l'homenatge a la presó dels Lledoners perquè és on és hi ha el conseller Joaquim Forn i volen denunciar aquesta injustícia.Els Mossos d'Esquadra han emès un comunicat per demanar als catalans que obviïn les crides a homenatjar el major Josep Lluís Trapero, que estava al capdavant del cos durant els atemptats del 17-A. Així, els agents reclamen als ciutadans que ignorin actes que "proposen utilitzar la imatge del major Trapero durant l’acte d’homenatge a Barcelona a les víctimes dels atemptats del 17-A"."Els Mossos d'Esquadra demanen a la ciutadania que no se sumi a aquestes iniciatives amb què es pretén reconèixer la tasca del major al capdavant dels Mossos d’Esquadra durant els atemptats", afirma el cos en la nota feta pública poc després de saber-se que l'ANC i Òmnium han convocat a la porta de la presó de Lledoners el proper dia 17 a la tarda per homenatjar el major i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. "El cos demana que es mantingui al marge de debats polítics els Mossos d’Esquadra i al major Trapero aprofitant aquests actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats", afegeix el comunicat.En aquest sentit, els Mossos asseguren que aquesta és "una petició formulada pel mateix major Trapero, que ha comunicat a Prefectura la seva voluntat que no es faci un ús públic de la seva imatge" durant els actes de commemoració dels atemptats "ni tampoc en d’altres amb reivindicacions polítiques". Per últim, els agents afirmen que "tot el cos agraeix les mostres d’agraïment que està rebent de la ciutadania per la feina que els Mossos, juntament amb els cossos d’emergències, van dur a terme durant l’atac terrorista" de 2017.

