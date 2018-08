El bus d'Òmnium pels presos, en el punt de mira del PP i Cs

El PP i Cs han situat en el punt de mira l'autobús de la campanya d'Òmnium per denunciar la repressió de l'Estat . La líder de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha titllat la iniciativa de "campanya de propaganda del delicte", i s'ha afegit així aquest dissabte a les crítiques que ja ha llançat aquesta setmana el seu homòleg del PP, Alberto Fernández Díaz, que va reclamar a l'alcaldessa, Ada Colau, prohibir la circulació del bus per la capital catalana perquè "tergiversa la realitat parlant de presos polítics", emulant així el veto al d'Hazte Oír contra la transsexualitat L'entitat presidida per Jordi Cuixart ha preparat tres autobusos retolats amb el lema Llibertat presos polítics i exiliats catalans en diferents idiomes que recorreran durant dues setmanes la costa catalana i Barcelona. "Intenten fer una campanya de proselitisme als turistes", ha criticat Mejías, preguntada pel bus, i ha assegurat que el missatge que els impulsors de la campanya volen donar està "basat en mentides". "Volen explicar un relat de Catalunya que no es correspon a la realitat", considera, indicant que va haver-hi "un intent de cop d'Estat", per part dels sobiranistes.

