El govern valencià gestionarà directament l'aeroport de Castelló a partir de 2020

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest divendres que l'empresa pública Aerocas gestionarà directament l'aeroport de Castelló a finals de 2019 després d'haver arribat a un acord amistós amb l'empresa Edeis, que fins ara el gestionava, tal com ha informat el Diari La Veu. Puig ha fet aquest anunci en les instal·lacions de l'aeroport de Castelló, on ha explicat que aquesta decisió s'ha pres després de la "falta d'enteniment" amb la concessionària en referència als objectius, ja que l'empresa "pensava tindre majors rendiments econòmics" i la Generalitat, ha agregat, "tampoc no volia pagar més"."Volem passar del paradigma d'un aeroport ridiculitzat i que, evidentment, va tindre una gestió manifestament millorable" amb l'anterior govern "a buscar una solució de normalització, i això és el que s'ha aconseguit per part de l'actual equip directiu", ha indicat Puig. En aquest sentit, el president ha subratllat que "s'ha aconseguit eixir de la fallida absoluta que tenia aquest aeroport, amb un deute de 150 milions". Ara, la situació està regularitzada i centrada en una "nova dinàmica de gestió raonable".D'aquesta manera, a partir de finals de 2019, el de Castelló passarà a ser "l'únic aeroport que té la Generalitat" i a partir d'ací, ha dit el president, el govern valencià vol que AENA "hi participe", però ja es veurà com."El que és evident és que l'aeroport es consolidarà a través de l'empresa pública Aerocas i que nosaltres el que garantirem és el seu desenvolupament futur de la manera més eficient possible, des de la gestió més eficient possible i sense cap tipus de desaprofitament de recursos, perquè, efectivament, ja s'han malgastat molts", ha manifestat.L'estada del president a l'aeroport tenia com a objectiu la visita a les instal·lacions de l'aeroport destinades a la posada en marxa d'una base d'extinció d'incendis de la Generalitat. Durant el recorregut, el responsable del Consell ha estat acompanyat del secretari autonòmic, Francesc Colomer, i del director general de l'Agència de Seguretat Resposta a les Emergències, José María Ángel. El president ha destacat en aquest sentit que l'aeroport de Castelló té "unes possibilitats enormes" en l'àmbit de la protecció civil i de la seguretat.

