​Sánchez i Merkel acorden intensificar les negociacions amb el Marroc per l'arribada d'immigrants

El president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dissabte amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, per abordar la crisi migratòria, entre altres qüestions bilaterals i d'àmbit europeu, i han acordat intensificar la cooperació amb els països d'origen dels immigrants. Sánchez ha aprofitat la roda de premsa posterior per reclamar a PP i Cs que rebaixin el seu to en les crítiques per la política migratòria , en considerar que "no estan fent oposició al govern espanyol sinó a l'Estat" pels plantejaments que impulsen i l'enduriment de la seva posició. Alhora, els ha ofert un "pacte d'Estat" sobre la qüestió en benefici de tothom.De la trobada amb Merkel, els dos mandataris han sortit satisfets en creure que tenen "una visió compartida" del problema dels fluxos migratoris. Així, han acordat impulsar a Europa mesures per millorar l'acollida i repartiment dels refugiats i dels immigrants que arriben a les costes, i sobretot combinar aquests plantejaments amb una intensificació de les negociacions per arribar a acords amb el Marroc i els països d'origen i de trànsit de les persones migrades.El Parc de Doñana ha estat l'entorn que ha acollit la reunió entre Sánchez i Merkel per preparar propostes que volen que la UE assumeixi per abordar la qüestió dels fluxos migratoris, els refugiats i l'atenció als nouvinguts per les costes europees. En la roda de premsa posterior, però, en un context més intern de l'Estat, el president espanyol ha retret a PP i Cs l'enduriment dels seus discursos en relació a la immigració. "Em sembla raonable que l'oposició faci oposició al govern. El que els demano és que no facin oposició a l'Estat, perquè és oposició a ells mateixos i els fa caure en contradiccions també", ha dit, assegurant que populars i Ciutadans tenen aquesta mateixa actitud tant si parlen de migracions com si parlen de presos d'ETA.En aquest sentit, ha remarcat que "tot i que Cs no governa, el PP sí que ho fa a comunitats i ciutats de tota Espanya" que veuen de primera mà els problemes de la qüestió. "Saben perfectament quin és el desafiament. Els ofereixo un pacte d'Estat d'immigració, perquè és un desafiament que transcendeix un govern, una comunitat o un ajuntament", ha assegurat Pedro Sánchez, tot afegint que si Pp i Cs "enfoquem la tasca d'oposició al govern i no a l'Estat, es farà un gran bé per ordenar el debat en termes emocionals i racionals comprensibles per la societat espanyola".Sánchez i Merkel han comparegut conjuntament per mostrar sintonia en els plantejaments globals de la qüestió migratòria, però cap dels dos ha desgranat massa concrecions del que esperen que s'extregui de les dues jornades de treball que els seus equips celebren aquest cap de setmana.Tot i això, el president espanyol ha remarcat que Espanya i Alemanya són dos països que "pateixen la pressió migratòria" tant en l'arribada a les costes com en el trasllat posterior que part dels nouvinguts acaben fent al centre d'Europa. "L'aproximació dels dos governs és transversal, horitzontal. No només hem de parlar de control de les fronteres i d'acollida dels que arriben a la costa, que també, sinó que s'han de reforçar els moviments secundaris i la cooperació europea amb països africans i nord-africans, oferir una oportunitat a mitjà termini a aquells joves", ha explicat Pedro Sánchez, que ha remarcat –com també ho ha fet Merkel- la "visió compartida del problema" que tenen els dos governs.En aquest sentit, tots dos han coincidit a destacar la necessitat "d'intensificar" les converses i les negociacions amb el Marroc, perquè és un dels països de trànsit més potents i que més prop té la frontera europea. "Hem acordat actuar de manera coordinada, liderats per Espanya, per negociar amb Marroc. Marroc té també l'obligació de parlar amb els països d'origen de la gent que arriba a Marroc. Podem cooperar amb uns i altres però tots hem d'actuar amb un interès europeu, no cadascú per la seva banda", ha dit Merkel.La cancellera alemanya també ha destacat que l'acció de la UE en flixes migratoris ha de ser comuna i "fonamentada en els valors compartits com el respecte a la dignitat humana i la defensa dels drets humans". Merkel, però, ha avisat que calen canvis perquè el seu país és un dels estats que més acaba rebent immigració en segon destí. "El sistema actual amb Schengen no funciona. Segons la teoria, cap migrant hauria d'arribar a Alemanya així, però això no és el que passa en realitat, per tant hem d'aconseguir un sistema de repartiment just dels que es poden quedar i de retorn per als que no tenen dret a estar de manera duradora", ha conclòs.El secretari d'Internacional del PP, José Ramón García-Hernández, ha volgut donar la seva visió de la reunió entre Sánchez i Merkel. Amb un curt i casolà vídeo que ha distribuït, el popular ha considerat que Merkel "ha vingut a recordar a Sánchez que la política migratòria és comuna a tots els països europeus, que un país sol no pot tenir política migratòria"."Ha quedat més sol que la una davant els socis de la UE, proposant primer papers per a tothom per a després dir que ell té una política migratòria, creant un problema per a Andalusia i ara volent transportar el problema a les altes comunitats autònomes", ha sentenciat el dirigent del PP. Per a García-Hernández, el que necessita Espanya és "un president que doni solucions per a tots i no problemes per a disset".

