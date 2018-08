​Sánchez exigeix a PP i Cs que deixin d'utilitzar la immigració per fer «oposició a l'Estat»

El president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dissabte amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, per abordar la crisi migratòria, entre altres qüestions bilaterals i d'àmbit europeu. Sánchez ha aprofitat la roda de premsa posterior per reclamar a PP i Cs que rebaixin el seu to en les crítiques per la política migratòria , en considerar que "no estan fent oposició al govern espanyol sinó a l'Estat" pels plantejaments que impulsen i l'enduriment de la seva posició. Alhora, els ha ofert un "pacte d'Estat" sobre la qüestió en benefici de tothom.De la trobada amb Merkel, els dos mandataris han sortit satisfets en creure que tenen "una visió compartida" del problema dels fluxos migratoris. Així, han acordat impulsar a Europa mesures per millorar l'acollida i repartiment dels refugiats i dels immigrants que arriben a les costes, i sobretot combinar aquests plantejaments amb una intensificació de les negociacions per arribar a acords amb el Marroc i els països d'origen i de trànsit de les persones migrades.

