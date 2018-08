Sánchez celebra «el to que està adquirint» l'aniversari dels atemptats del 17-A

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat i "agraït" aquest dissabte el "to que està adquirint" l'acte de record de les víctimes dels atemptats del 17-A patits ara fa un any a Barcelona i Cambrils que se celebrarà a la capital catalana el divendres . Per a Sánchez, que s'hagi renunciat a convocar les mostres de rebuig a la presència de Felip VI als actes és una bona notícia. Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han anunciat que no impulsaran convocatòries en aquesta línia "Van ser uns atemptats terribles i no podem oblidar que tots ens convoquem per estar junts contra el terrorisme i mostrar unitat, i per oferir un missatge de solidaritat amb les víctimes i les famílies", ha dit, tot afegint que "serà benvingut" tant els reis d'Espanya com "totes les institucions que desitgin assistir". Sánchez ha fet aquestes declaracions en ser preguntat per aquesta qüestió durant la roda de premsa posterior a la reunió amb la cancellera alemanya, Angela Merkel.

