Andrés Iniesta s'ha estrenat com a golejador amb el seu nou equip, el Vissel Kobe. I ho ha fet com no podia ser d'altra manera, amb un gol que ha deixat una clara mostra de la classe que continua tenint el manxec.Amb un control orientat a la frontal de l'àrea que ha deixat -literalment- assegut el central japonès, Iniesta ha driblat el porter i ha marcat a porteria buida en el partit que el Vissel Kobe jugava contra el Júbilo Iwata de Shizuoka.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)