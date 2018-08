Una víctima d'ETA exigeix al PP que no utilitzi l'apropamament dels presos «per un grapat de vots»

El periodista i víctima d'ETA Gorka Landaburu ha demanat al PP que no utilitzi l'acostament de presos "per un grapat de vots" i ha reclamat als populars que "no parlin en nom de les víctimes, que són moltes i plurals". "No oblidarem, però que ningú ens utilitzi i que ningú ens manipuli", ha subratllat.Landaburu va patir un atemptat d'ETA a Zarautz el 15 de maig de l'any 2001, mitjançant un paquet bomba a casa seva. En declaracions a Europa Press, Landaburu ha assenyalat que la polèmica es dirigeix cap a Pablo Casado, ja que "ressorgeix ara amb l'arribada del nou president del PP i és un assumpte que no es pot utilitzar amb interessos partidistes i electoralistes".En aquest sentit, ha recordat que ell creu que els reclusos d'ETA "no cal treure'ls de la presó", però "cal traslladar-los, perquè la Llei també ho estableix d'aquesta manera, i cal complir la legalitat". A més, ha recordat que ETA "ha desaparegut, s'ha dissolt i no comet atemptats des de fa més de deu anys".Per això, ha considerat que cal procedir a l'acostament perquè "un barrot per un pres és el mateix barrot a la presó de Zaballa d'Àlaba" que en un altre centre penitenciari. "Si volem avançar en la convivència i volem anar tancant aquesta etapa negra que hem viscut, també haurem d'anar aplicant la llei. No oblidarem tot el patiment i dolor causat per ETA, però sí que hem de veure amb perspectiva i futur anar avançant en aquest tema", ha afegit.Gorka Landaburu ha assegurat que ell sempre ha defensat l'acostament dels presos "de manera individual". "Ara, també exigeixo a ETA, encara que no existeixi, i també a l'esquerra abertzale que algun dia facin autocrítica. Els presos de la Via Nanclares van fer autocrítica. Tant de bo els que avui estan encara a la presó ho facin, encara que ho veig complicat" , ha indicat.En tot cas, ha afirmat que el que no es pot fer "és frenar aquest procés i utilitzar-lo de manera partidista com ho està fent el PP". A més, creu que l'Executiu del PSOE "té intenció" de fer passos en aquest sentit "i ho va a fer a poc a poc", i ha recordat que també els populars "es van oposar al procés de pau quan el va iniciar Rodríguez Zapatero, però va tirar endavant, encara que després fracassés". "L'allunyament és un càstig afegit a les famílies que no tenen per què ser castigades, encara que el fill sigui terrorista", ha assenyalat."Perquè les víctimes som moltes i som plurals. Les víctimes no oblidarem, però que ningú ens utilitzi i que ningú ens manipuli", ha conclòs.

