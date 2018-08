​FOTOS I VÍDEOS Tenyeixen de groc els ponts de l'AP-7 per la llibertat dels presos

Nova acció reivindicativa per reclamar la llibertat dels presos polítics. Diversos ponts que creuen a l'AP-7 s'han tenyit de groc aquest dissabte amb llaços i pancartes en anglès que exigeixen que siguin excarcerats els líders sobiranistes i amb el lema de República catalana. Alguns conductors que circulen per l'autopista han respost fent sonar els clàxons.Als ponts també s'hi han penjat estelades, segons es pot veure en els vídeos i fotos que han compartit els conductors i els responsables de la iniciativa a través de les xarxes socials. Entre els punts on s'ha desenvolupat figura Hostalric (a la comarca de la Selva), Sant Cugat del Vallès i altres ponts en direcció a Girona.Tot seguit, un recull de vídeos i fotos de l'acció reivindicativa:

