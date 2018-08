Concentració per exigir que els gossos puguin accedir dues hores al dia a les platges de Barcelona

Unes 25 persones s'han concentrat aquest dissabte a la platja de Llevant de Barcelona, que està al costat del Fòrum i on s'hi permeten els gossos, per exigir millores en l'accés d'animals a platges de la costa metropolitana, ha explicat el portaveu del PACMA Barcelona, Xavier Martí. Ha explicat que no demanen un lliure accés en general, sinó que volen una regulació i permetre-ho entre les 18 i les 20 hores a totes les platges de Barcelona.La platja de Llevant és l'única habilitada per a gossos a la ciutat i, per aquest motiu, ha sol·licitat que proliferin, ja que, a parer seu, pot quedar molt lluny "depèn d'on visquis". A més, ha considerat "ridícul" l'espai de 1.250 metres quadrats de l'actual platja habilitada per a gossos i ha reclamat una ampliació. Aquestes són les platges catalanes on a dia d'avui es pot portar el gos sense problemes . La concentració a Barcelona se suma a quatre més programades per PACMA a tot l'Estat. La de Gran Canària i la d'Alacant també s'han celebrat aquest dissabte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)