​El PSOE acusa el PP i Cs de competir «en el costat extrem de la dreta»

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmat aquest dissabte que el PP i Cs "estan competint en el costat extrem de la dreta" per veure qui representa una alternativa al govern espanyol presidit per Pedro Sánchez.En una trobada amb militants a Castell d'Aro (Baix Empordà), en la qual també ha intervingut el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha insistit en el fet que tots dos partits competeixen per veure "quin és el que està en condicions de tirar-li un pols al govern". "Estan competint en el mini espai on la majoria dels espanyols no es reconeix en aquesta posició política tan intolerant", ha subratllat.Ha afegit que no ho fan per un càlcul d'intel·ligència, sinó perquè estan desesperats."Un va perdre el govern, i l'altre va perdre l'expectativa d'heretar-ho, i a partir d'aquí ja no saben com reaccionar", ha destacat. Sobre el PP, ha assenyalat que el partit està dividit, mentre que respecte a Cs ha indicat que "van començar fent-se passar per socialdemòcrates i ara els tenim competint amb Le Pen".Ha criticat especialment la campanya del partit taronja que té per lema Ordre i seguretat per ser "reaccionari", i ha precisat que ell és més partidari d'ordre i progrés. El ministre ha iniciat la seva intervenció criticant als partits de la dreta perquè, a parer seu, no volen solucionar res, sinó buscar la diferència traient el "manual del perfecte dretà" amb la immigració, la seguretat i el terrorisme com a principals eixos del seu discurs.

