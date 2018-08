​Barcelona comença a retirar les carpes provisionals del mercat de Sant Antoni

L'Ajuntament de Barcelona començarà aquest diumenge les primeres tasques per retirar les carpes provisionals del mercat de Sant Antoni, que han funcionat durant gairebé una dècada mentre s'executava la rehabilitació de l'equipament, que va reobrir el 23 de maig . Els treballs s'inicien amb la retirada del sostre de la carpa del carrer Urgell, que els diumenges havia allotjat el mercat del llibre, cosa que implica tallar el trànsit en el tram entre Floridablanca i Tamarit durant una setmana, fins al 19 d'agost.Per treure la carpa d'Urgell, s'ha tancat el perímetre de l'estructura, mantenint tres metres de pas a la vorera. El carril bici s'anul·la durant aquest període i s'ocupen els quatre xamfrans de Tamarit i Floridablanca. El tall de trànsit durarà una setmana, i en els posteriors es continuaran amb tasques que no afecten el trànsit amb la retirada dels darrers pilars, reposició dels xamfrans de Floridablanca i Tamarit, i reposició de les voreres. Es preveu que aquestes obres acabin a finals de setembre.Pel que fa al desmuntatge de les dues carpes de la Ronda Sant Antoni s'executarà entre el setembre i el novembre, en horari de dilluns a dissabte de 8.00 h a 20.00 h. D'aquesta manera, els comerciants i veïns han aconseguit que se'ls atenguin una de les reivindicacions en les quals s'havia fet més èmfasi coincidint amb la reobertura del mercat. Temien que, si es mantenien les carpes de la ronda durant gaire mesos, podrien acabar ocupades o sent un focus d'incivisme

