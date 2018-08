VÍDEO Un home roba un avió i s'estavella després d'una persecució amb caces militars

Video of the stolen Q400 out of @SeaTacAirport being chased by an F-15 pic.twitter.com/L2RhTJnpga — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 11 d’agost de 2018

Un avió sense passatgers s'ha estavellat aquest dissabte a Ketron Island, a l'estat nord-americà de Washington, després d'enlairar-se sense autorització des de l'aeroport de Seattle, segons han informat les autoritats.Segons la Guàrdia Costera dels Estats Units (USGS) es va formar una gran columna de fum prop de la illa després que les autoritats anessin informades que un avió havia estat robat de l'aeroport de Seattle la nit d'aquest divendres, segons ha informat la cadena nord-americana NBC."Un empleat d'una aerolínia ha realitzat un enlairament no autoritzat sense passatgers a Seattle. L'avió es va estavellar al sud de Puget Sound. Les operacions de l'aeroport Sigui-Tac s'han reprès", ha assenyalat l'Aeroport Sigui Tac de Seattle a través del seu compte a la xarxa social Twitter.Les autoritats han anunciat que la USCG ja es dirigeix a la zona on s'ha estavellat l'avió. L'agent de Policia Ali Flockerzi ha anunciat que l'avió va ser robat al voltant de les 20.30 (hora local) i que es va informar de la columna de fum 15 minuts més tard.Per la seva banda, la companyia aèria Alaska Airlines ha informat a través del seu compte en Twitter sobre l'incident. "Som conscients d'un incident que involucra l'enlairament no autoritzat d'un Horizon Air Q400. Creiem que no hi ha passatgers a bord".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)