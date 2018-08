Decomissen 45 tones de tonyina congelada que es venia com a fresca a diverses ciutats com Barcelona

La Guàrdia Civil ha decomissat un total de 45 tones de tonyina congelada a les províncies de Barcelona, Alacant, Múrcia i la Corunya. La tonyina només estava autoritzada per al seu consum en conserva però era comercialitzada com a fresca, quadruplicant així el seu valor en el mercat. L'operació, batejada amb el nom d'"Atunali", s'ha resolt amb quatre persones investigades –d'entre 49 i 59 anys- com a presumptes autores de delictes contra la salut pública, frau als consumidors i falsedat documental.S'enfronten a penes d'1 a 4 anys de presó, així com a possibles sancions administratives. La investigació policial, que ha comptat amb la col·laboració de la Interpol i la Europol, es va iniciar el passat mes de gener per agents del Seprona d'Alacant. En una primera inspecció, la Guàrdia Civil va immobilitzar 10 tones de tonyina de la espècie thunnus obesus ja que no disposava de la traçabilitat necessària per a la seva comercialització.En una inspecció posterior, la Guàrdia Civil va localitzar en un altre establiment majorista diverses partides de tonyina congelada d'aleta groga –thunnus albacares-, sense certificat d'origen ni del sistema utilitzat per a la seva congelació. Els agents van poder comprovar que aquesta empresa trossejava les tonyines i, posteriorment, les distribuïa com a peix descongelat o elaborat amb additius.Després de diverses indagacions, la Guàrdia Civil va situar l'origen del peix a l'oceà Atlàntic i en vaixells que no disposaven del sistema de congelació adaptat a la nova legislació, amb temperatures inferiors als -18ºC. Aquests vaixells, dedicats a abastir empreses conserveres, destinaven el sobrant de les captures al mercat clandestí. Diverses distribuïdores compraven aquesta tonyina a un preu molt per sota del valor per a captures fresques. Igualment, participaven d'aquest frau unes altres tres empreses, així com tres armadors dels vaixells de captura, de nacionalitats francesa, salvadorenya i panamenya.El Seprona va concloure que, després de descongelar les partides de tonyina, els empresaris processaven la carn amb additius que injectaven en quantitats molt superiors a les recomanades. L'objectiu dels investigats era aconseguir que la tonyina tractada tingués un aspecte molt similar a la tonyina fresca per així enganyar al consumidor. El frau es consumava quan aquest peix destinat a la conserva es posava a la venda com a fresc amb preus de fins a 14 euros el quilo. L'Agència Espanyola de Consum i Seguretat Alimentària alerta del risc per a la salut pública que pot generar el consum d'aquesta tonyina amb processos irregulars de congelació. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions o investigacions.

