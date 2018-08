Amb l’arribada de l’estiu, els Mossos d’Esquadra han incrementat la seva vigilància a les autopistes i autovies catalanes per evitar robatoris. Tot i això, amb els anys, els protagonistes d’aquests delictes han canviat i, d'aquesta manera, el seu modus operandi. Us deixem amb alguns consells per evitar patir un robatori a les autopistes i què fer en cas que passi.