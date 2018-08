Puigdemont viatjarà pel món per explicar la qüestió catalana: «Reprenc la feina allà on es va interrompre»

Després del periple que va viure a Alemanya, Carles Puigdemont ja és des de fa unes setmanes a Bèlgica, des d'on es disposa a reprendre la seva tasca per internacionalitzar la qüestió catalana i la situació de repressió que viu l'independentisme.Així ho ha anunciat aquests últims dies, i avui s'hi ha refermat a través d'un breu escrit a Instagram, on ha anunciat que té previst viatjar pel món per explicar què vol l'independentisme i que ha passat aquests últims mesos a Catalunya."Vam decidir que la cosa més útil per a la nostra causa era establir les nostres oficines a la capital europea", ha dit el president a l'exili. Ja establert a la casa de Waterloo, Puigdemont ha afirmat que seguirà posant la seva llibertat "a disposició de la República Catalana". El president Quim Torra ja li ha respost amb un missatge de fermesa i ànims: "Endavant president. Sempre endavant".

