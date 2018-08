227 desallotjats per un incendi a la bugaderia d'un hotel de l'Escala

Un incendi a la bugaderia d'un hotel de l'Escala (Alt Empordà) va obligar anit a desallotjar un total de 227 persones de l'establiment, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc es va rebre a les 22.01 hores de divendres a l'Hotel Nieves Mar, situat al número 8 del passeig del Mar.Les flames es concentraven en una assecadora amb roba a l'interior, que va cremar completament. 7 dotacions dels Bombers es van desplaçar al lloc i van evacuar preventivament les cinc plantes de l'hotel (clients i treballadors) durant unes dues hores. No hi va haver cap ferit.Pels voltants de les 00.00 hores, després de comprovar que l'incendi no havia afectat cap xarxa bàsica i de ventilar tot l'edifici, els Bombers van permetre als desallotjats tornar a les seves habitacions.

