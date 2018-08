​L'alcalde de Ripoll lamenta que no se'ls informés dels antecedents de l'imam

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha lamentat aquest dissabte que ningú els informés que l'imam de la població, Abdelbaki Es Satty, tenia antecedents. "Ho desconeixíem nosaltres, ho desconeixia la comunitat i ho desconeixia la policia de Ripoll", ha ressaltat en una entrevista al programa Via Lliure de RAC1 , i ha plantejat si saber-ho hagués permès impedir els atemptats del 17-A. "La pregunta que ens hem de fer és si aquesta informació s'hagués conegut, si això s'hagués pogut evitar", ha afirmat.Els antecedents policials per tràfic de drogues de l'imam han motivat una nova polèmica al voltant dels atemptats, i és que els Mossos d'Esquadra en tenien coneixement i han atribuït a un "error" haver-ho negat en un informe . "Ens estranya que Bèlgica tingués accés als antecedents penals i el rebutgés i que aquí no constessin antecedents en els informes", ha subratllat Munell, i s'ha queixat que la justícia els hagi denegat l'accés al sumari del cas, motiu pel qual han presentat un recurs.Coincidint amb l'aniversari dels atemptats, el pròxim dijous 16 d'agost Ripoll ha organitzat un acte "senzill i de convivència", ha indicat l'alcalde, i al qual acudirà el president de la Generalitat, Quim Torra. Munell ha concretat que servirà per posar en valor "la riquesa de la diversitat". Pel que fa a l'acte del 17-A a Barcelona, creu que s'ha de cenyir exclusivament a ser un acte de suport i record a les víctimes i les seves famílies. "S'ha de mantenir que aquest dia és d'homenatge a les víctimes i la política no ha de tenir cap incidència", ha defensat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)