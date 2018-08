​El Govern reclama «competències plenes i amb recursos» per gestionar el taxi i els VTC

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha reclamat al Ministeri de Foment "competències plenes i amb recursos" per regular des de Catalunya el sector del taxi i de les empreses de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), com Uber i Cabify.Així ho ha dit Calvet, en una entrevista d'Europa Press. "Ens agradaria que aquesta competència plena sobre el taxi i els VTC sigui corresposta amb els recursos corresponents per poder-la desenvolupar. No volem una competència sense els recursos per aplicar-la, com ha passat històricament amb altres competències que se'ns han traspassat des del govern de l'Estat. Estem a l'espera que es concreti", ha asseverat. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va desistir finalment de la seva proposta de transferir a les comunitats autònomes la competència d'atorgar llicències als VTC perquè d'aquesta forma frenessin la seva expansió enfront del taxi, tal com aquest col·lectiu reclamava, després dels recels manifestats per diverses comunitats, entre elles Catalunya, que consideraven que només se'ls traspassava el conflicte del sector.En comptes de la transferència de competències, el ministre va plantejar habilitar a la comunitat que així ho requereixi de forma voluntària de la regulació necessària perquè gestioni i reguli aquest sector en l'àmbit del seu territori.El possible traspàs d'aquesta competència ha arribat després de les mobilitzacions que el sector del taxi va protagonitzar fa dues setmanes després de la suspensió per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del reglament aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que limitava l'expansió dels VTC demanant-los una autorització urbana addicional per poder operar en aquesta zona.Les protestes es van iniciar a Barcelona, però aviat els taxistes van aconseguir el suport de companys d'altres ciutats espanyoles, que també es van sumar a la vaga, unes aturades que van aixecar-se després de comprometre's el govern espanyol a concretar al Consell de Ministres del 14 de setembre els acords aconseguits per traspassar a les comunitats i als ajuntaments la regulació de les llicències VTC.El conseller ha manifestat la seva voluntat de regular aquest tipus de transport, per la qual cosa s'ha compromès a presentar el pròxim 19 de setembre un Pla Global del Taxi i VTC, que garantirà la proporció d'una llicència VTC per cada 30 de taxi i que introduirà elements per modernitzar el sector.A més, el Govern preveu engegar el setembre un registre electrònic de serveis de les empreses que gestionen les llicències VTC per evitar l'intrusisme territorial . En concret, aquestes empreses hauran de comunicar els serveis que preveuen prestar acreditant la seva contractació prèvia i hauran de facilitar les dades del contractant i del prestador del servei, el lloc i la data de la formalització del contracte i el full de ruta, amb l'hora, data i lloc d'inici i finalització del servei.D'aquesta manera, s'impedirà que els VTC captin viatgers mentre circulen pel carrer o mentre estacionen en ports, aeroports i estacions de tren, i també es podrà saber si operen a Catalunya empreses amb llicències atorgades en altres comunitats autònomes.Aquest registre estava inclòs en el Decret Llei amb mesures urgents per ordenar els serveis de transport de viatgers emparats per autoritzacions de VTC que es va aprovar l'estiu de 2017, si bé aquest va ser suspès pel Tribunal Constitucional i no es va poder aplicar. "La nostra voluntat responsable de regular aquesta forma de transport públic va ser resposta pel PP amb recursos. No podíem aplicar el decret, però ara ja s'ha aixecat la suspensió i ho aplicarem", ha assegurat Calvet.Aquest decret també inclou una mesura per impedir la transmissió de llicències VTC en els dos primers anys de la seva adquisició per evitar l'especulació de grans grups inversors. "Volem evitar que es puguin transmetre especulativament, perquè demanar-les costa molt poc i transmetre-les es fa per molts milers d'euros", ha subratllat.El Govern també està disposat a actualitzar la llei del taxi, aprovada el 2003, per modernitzar-la i consensuar noves mesures amb el sector que l'ajudin a ser més competitiu i a incorporar noves tecnologies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)