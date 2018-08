Sánchez i Merkel es reuneixen per abordar una estratègia comuna en política migratòria

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, es reuniran avui i demà a Doñana per repassar les principals qüestions de l'agenda bilateral d'Espanya i Alemanya, i també les qüestions de l'agenda europea. En concret, els dos mandataris tenen previst abordar una estratègia comuna en política migratòria, un assumpte en què mantenen un enfocament conjunt, segons va indicar fa pocs dies la Moncloa.El president espanyol i la cancellera alemanya tindran una trobada informal on també tractaran la reforma de la unió econòmica i monetària. En aquest punt, Sánchez vol subratllar la necessitat de tenir en compte el pilar social i les directives de qualitat en l'ocupació. La tercera qüestió de la reunió serà fer balanç de la recent cimera de l'OTAN i parlaran de la defensa europea.Es preveu que sigui un cap de setmana de treball, a invitació del cap de l'executiu espanyol, "que referma l'excel·lent sintonia que hi ha entre els dos mandataris", segons ha apuntat la Moncloa. Durant els dos dies, Merkel coneixerà també el paratge natural del Parc de Doñana i la tasca que s'hi realitza per a la defensa i recuperació d'espècies amenaçades, com el linx ibèric.El 2014 Merkel i Rajoy ja es van trobar també durant les vacances d'estiu, que en aquest cas va ser a Galícia.

