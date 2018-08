El nombre d'empreses amb seu social a Catalunya creix i se situa en 618.366, la xifra més alta en 9 anys

L'1 de gener del 2018 hi havia 618.366 empreses actives a Catalunya, un 1,5% més que un any abans. És la xifra absoluta més elevada dels últims nou anys, segons el directori central d'empreses (DIRCE) que publica l'institut d'estadística espanyol tenint en compte el nombre de companyies actives segons on radica la seva seu social.Fonts del Departament d'Economia defensen que aquestes dades "desmenteixen el degoteig de males notícies sobre la demografia empresarial a Catalunya". Després d'una tardor marcada pel trasllat de seus socials, el 2017 va acabar amb 20 grans empreses (d'almenys 5.000 treballadors), 3 menys que l'any anterior. Tot i això, el nombre d'empreses de més de 1.000 treballadors va augmentar en 7 i es va situar en 174, la xifra més alta des del 2007, quan l'INE va començar a elaborar l'estadística.Catalunya és el territori de l'estat espanyol amb el nombre més elevat d'empreses actives (618.366 societats), per davant de Madrid amb 538.917 empreses (un 2,42% més que l'any anterior). L'increment mitjà a tot l'estat espanyol va ser de l'1,7%. Per al Departament d'Economia, l'increment de l'1,5% en el nombre d'empreses el 2017 mostra que "la solidesa de l'economia catalana ha permès neutralitzar els canvis de domicili social que han afectat l'economia en temps recents i continuar amb la senda de recuperació encetada el 2014".I és que el nombre de companyies amb seu a Catalunya ha anat creixent cada any des del 2014, moment des del qual ha augmentat un 7,3% (al conjunt d'Espanya l'increment va ser del 7%). Del 2008 al 2013, cada any es va registrar una caiguda en el nombre d'empreses, coincidint amb la crisi econòmica. El secretari general del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, Albert Castellanos, celebra que des del 2014 hi ha una recuperació neta del nombre d'empreses actives a Catalunya i manté una perspectiva optimista de cara al futur: "Tot indica que, si es manté el ritme de creixement dels darrers anys, l'any vinent el nombre d'empreses creades des del 2014 ja superarà el d'empreses que es van perdre en el període 2008-2014".Segons les dades del 2017, més de la meitat de les companyies amb seu a Catalunya (57%) no tenen cap treballador contractat i la gran majoria, un 91%, tenen una plantilla inferior a les 5 persones. Les empreses amb assalariats van augmentar l'any passat un 2,7%, per sobre del 2,2% de la mitjana estatal. En aquest sentit, el secretari general del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda, Albert Castellanos, ha valorat que les dades "demostren que l'empresa catalana manté el seu dinamisme, especialment pel que fa a les empreses amb assalariats, que creixen per sobre de la mitjana de l'Estat".Les dades indiquen que la crisi ha impactat de manera desigual al sector de la construcció i d'activitats immobiliàries. Així, mentre les empreses que es dediquen a construir edificis han disminuït un 43,54% (de 68.980 empreses a 38.949), les d'activitats immobiliàries han crescut un 60%. Això es deu sobretot al fet que les unitats de negoci dedicades al lloguer de béns immobles s'han multiplicat per dos, passant de 17.762 a 35.546 empreses en deu anys.Entre el 2007 i el 2017 les empreses de serveis dedicades a donar solucions en l'àmbit de les tecnologies de la informació han guanyat pes en el teixit empresarial. El nombre d'empreses que es classifiquen en l'àmbit de la programació, la consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica han crescut un 82,31%: Han passat de 4.827 societats el 2007 a 8.800 el 2017.

