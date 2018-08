Investiguen per un delicte d'homicidi imprudent l'avi que es va deixar una nena al cotxe durant 8 hores

La policia espanyola ha imputat un delicte d'homicidi imprudent a l'avi de la nena de deu mesos que divendres va morir després d'estar vuit hores tancada a l'interior d'un cotxe a Manacor, a Mallorca. L'avi es va oblidar d'ella i la nena va acabar morint a causa de les altes temperatures. La policia ha informat que l'home, de 56 anys, s'hauria deixat la nena a les set del matí i no se'n va recordar fins les 15h de la tarda.L'avi va demanar ajuda a un metge que caminava pel carrer i a dos treballadors d'una clínica propera, que van intentar auxiliar-la sense èxit. Tampoc van aconseguir reanimar-la els serveis sanitaris. L'home va haver de ser ingressat a l'hospital per un atac d'ansietat.Ara, l'Institut Anatòmic Forense de Palma s'encarregarà de realitzar l'autòpsia al cadàver de la petita, i la policia espanyola espanyola ha obert una investigació per esclarir els fets.

