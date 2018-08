El Consorci de la Ruta Minera del Berguedà denuncia el Ministeri d'Indústria per no pagar subvencions

Roca explica que el Consorci va poder pagar les obres gràcies a una ajuda de la Diputació perquè els diners del ministeri espanyol no van arribar mai "per decisió política". Després de diversos errors en el redactat, el conveni inicial va quedar sense vigència. El 2012 es va acordar fer-ne un de nou que requeria el vistiplau d'una comissió formada pel Govern espanyol i la Generalitat, però aquest no es va acabar elaborant.



L'advocat reitera el greuge que ha suposat l'impagament pels ajuntaments implicats, que van haver de demanar un crèdit a la Diputació per poder pagar unes obres que ja estaven acabades. A propòsit d'això, de no haver-ho fet ells mateixos, haurien estat els consistoris els que s'haurien hagut d'enfrontar a la denúncia per l'impagament davant de les constructores que van fer els treballs.

El Consorci de la Ruta Minera del Berguedà ha denunciat al Ministeri d'Indústria davant de l'Audiència Nacional, segons ha avançat el Regió 7 , reclamant el cobrament de 900.000 euros en subvencions acordades l'any 2008.L'ens, que aglutina els ajuntaments de Cercs, Fígols, Guardiola del Berguedà, Saldes i Vallcebre, ha reclamat que l'aleshores ministeri de Foment, a través de l'Institut de la Mineria, es va comprometre a atorgar-los aquests diners, a través d'uns convenis, per a unes actuacions a la casa de la Casanova de les Garrigues de Cercs i a la Palomera de Saldes.A través del seu lletrat, Sergi Roca, el consorci ha denunciat que malgrat els reiterats requeriments a través de l'Institut de la Mineria, no han arribat a rebre mai els diners. Per això s'han decantat per la via contenciosa administrativa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)