​Troben un artefacte de la Guerra Civil a la Platja Llarga de Tarragona

Un banyista que nedava a la Plata Llarga de Tarragona ha trobat una bomba de morter de la Guerra Civil a la Platja Llarga de Tarragona i l'ha tret de l'aigua. L'artefacte s'ha trobat cap a dos quarts de sis de la tarda d'aquest divendres, a la zona on hi ha el càmping Las Salinas. Un TEDAX de la Guàrdia Civil que estava fora de servei ha vist que es tractava d'un artefacte explosiu i ha alertat als serveis d'emergències, que han avisat a la Guàrdia Urbana i als TEDAX dels Mossos d'Esquadra per analitzar la bomba i descartar cap perill.Fins al lloc s'han desplaçat dues patrulles de la policia catalana amb especialistes de desactivació d'explosius que, com a mesura preventiva, han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'artefacte. La bomba de morter s'ha retirat cap a dos quarts de set de la tarda, quan s'ha restablert la normalitat a la platja.

