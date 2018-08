El Govern destina 9,2 milions extres a reforçar la lluita antiterrorista el 2018

Els Mossos d'Esquadra disposaran d'una partida extraordinària de 9,2 milions per fer front a la lluita antiterrorista. Així ho va decidir el Govern en la seva reunió del 26 de juny, segons consta en un acord de Govern que es pot consultar al portal de la transparència. En concret, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va habilitar el conseller d'Interior, Miquel Buch, a rebre una transferència de 9.174.607,09 euros més, malgrat la situació de pròrroga pressupostària de la Generalitat.L'aportació es justifica per "fer front a l'amenaça terrorista durant l'exercici 2018 i, en concret, per reforçar i millorar l'operativitat del cos de Mossos d'Esquadra, especialment de les seves unitats especialitzades d'informació i investigació". Aquesta quantitat s'extreu del fons de contingència de l'executiu, per bé que un portaveu d'Interior treu ferro a la transferència i afirma que "sempre hi ha fons destinats a la lluita antiterrorista".Aquesta disposició, assegura, es feia anualment, però aquest cop no s'ha pogut fer fins a mitjans d'any per la situació d'intervenció de la Generalitat pel 155. No es tractaria, per tant, d'una prevenció conforme ara s'hagi detectat un major risc d'atemptat o d'activitat gihadista, sinó que es manté el mateix nivell 4 que ja hi havia exercicis anteriors.La publicació de l'acord, de fet, arriba pocs dies després de l' aixecament del secret de sumari de part de la investigació judicial dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat, i poc abans de l'acte per homenatjar-ne les víctimes. De fet, part d'aquests 9,2 milions aniran destinats a pagar les hores extraordinàries dels agents fetes durant aquells dies i encara no abonades.Gairebé la meitat de la quantitat, 4,5 milions es destinen efectivament a la gratificació dels serveis extraordinaris dels mossos, per bé que també hi ha una partida prevista de 2,3 milions per a solucions de tecnologies de la informació i comunicació adquirides al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat. Uns altres 1,7 milions es destinaran a vestuari, mig milió a inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge, i finalment 205.034,5 euros seran per a altres subministraments.

Acord de Govern per a l'aportació extraordinària per a lluita antiterrorista by naciodigital on Scribd

