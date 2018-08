Puigdemont equipara Cs amb l'extrema dreta d'Àustria

Cauen totes les caretes. El lema de Cs "Orden y seguridad" és copiat al de la dreta extrema que governa Àustria. I és contradictori amb el que la mateixa gent de Cs fa als carrers i balcons de Catalunya... pic.twitter.com/ry2N2nQzn3 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 10 d’agost de 2018

🎥Las instituciones representan a toda la ciudadanía independientemente de su ideología y deben respetar la neutralidad y la pluralidad. @Cs_Reus ha retirado del Ayuntamiento la simbología partidista que excluye a vecinos de la localidad porque las instituciones #SonDeTodos pic.twitter.com/H9VQvJcGYS — Ciutadans (@CiutadansCs) 10 d’agost de 2018

El president a l'exili Carles Puigdemont ha fet una piulada aquest divendres a través del seu compte de Twitter on ha criticat Ciutadans després del seu atac a l'Ajuntament de Reus, reivindicat pel mateix partit , on han arrencat la pancarta per reclamar l'alliberament dels presos polítics.Puigdemont ha comparat el partit liderat per Inés Arrimadas a Catalunya amb l'extrema dreta d'Àustria, assegurant que el seu eslògan "Orden y Seguridad" és una còpia i una contradicció amb el que el partit unionista fa en territori català.El partit d'Inés Arrimadas ha volgut reivindicar l'acció portada a terme a l'Ajuntament de Reus aquest mateix divendres , després que simpatitzants del partit al municipi arrenquessin, gairebé de les mans de l'alcalde Carles Pellicer, la pancarta en suport dels presos que penjava de la façana.

