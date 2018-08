Aigüestortes, a un pas de ser reconegut per la Fundació Starlight

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici encara la recta final per ser reconegut com a Reserva i Destinació Turística per la Fundació Starlight , vinculada a la Unesco . El Parc ja ha superat pràcticament tots els tràmits, que es van iniciar el 2016 i van culminar amb la visita dels auditors aquest mes de juny.Els auditors van realitzar un informe favorable de la candidatura del Parc Nacional, que acredita el territori com a zona d'una qualitat del cel i un exemple de protecció i conservació. Ara, s'està a l'espera d'un darrer tràmit administratiu per aconseguir el certificat. Les impressions de la direcció del Parc són bones i confien a rebre'l aquest mes d'octubre.Per aconseguir aquestes acreditacions, s'han estat fent mesuraments per avaluar la qualitat del cel nocturn i també els nivells d'emissió acústica dins del Parc Nacional i la zona perifèrica. Aquesta certificació contribuirà a ampliar el ventall d'activitats a la zona del Parc i s'espera que generi activitat econòmica a través del turisme astronòmic. Actualment hi ha 10 Reserves Starlight al món i una d'elles és la del Montsec, renovada recentment. La directora del Parc Nacional, Mercè Aniz, ha explicat que ja s'ha dissenyat un Pla d'actuacions futures per quan arribi el certificat de la Fundació Starlight. Entre elles destaca la part formativa de monitors per fer sortides d'observació del cel, la part turística que contempla la creació de productes específics d'astronomia, i la patrimonial que ha de vetllar per la conservació de la cultura de la zona relacionada amb el cel, les collites i els astres.Aniz destaca que aquesta certificació ajudarà a desestacionalitzar el turisme donat que l'observació del cel es pot fer tot l'any i activitats relacionades amb les estrelles també. Aniz ha destacat el compromís dels municipis amb el projecte i avançar en minimitzar la contaminació lumínica dels seus pobles. Una actuació molt simple passaria per la substitució progressiva de l'enllumenat per bombetes menys contaminants i de llum càlida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)