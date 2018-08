​Cambrils tindrà el passatge de Halloween més gran d'Europa

Les diferents zona de terror en que es dividirà el Parc Samà Foto: Parc Samà

Cambrils convertirà el Parc Samà en el Parc de Halloween més gran d'Europa durant sis caps de setmana, entre el 12 d'octubre i el 10 de novembre. Les Halloween Scream Nights transformaran l'espai en l'escenari d'un autèntic malson, "com els que s'acostumen a veure en les pel·lícules més esgarrifoses del cinema de terror". Hi participaran 90 actors, que s'encarregaran d'atemorir els visitants, que hauran de ser majors de 15 anys.El parc comptarà amb set passatges del terror i quatre espectacles. Les zones estaran catalogades en funció de la intensitat de l'experiència, de manera que cadascú podrà escollir fins on arriba la seva resistència a la por. Hi haurà des d'una taverna "amb la beguda i la carn més fresca" de baixa intensitat, a un espai anomenat "Claustrofòbia", una "extreme House" d'alta intensitat, amb contacte, zones de foscor absoluta, sons molt forts i impactes visuals, apta només per als més valents.L'organització destaca que el Parc Samà és "el marc immillorable" per oferir una autèntica experiència de por, per les grans dimensions i els espais diversos que ofereix. Entre altres exemples, al recentment inaugurat laberint de blat de moro es complicarà la sortida amb una companyia no gaire desitjada. I és que s'aprofitarà cada racó del parc per oferir una variada i completa experiència de terror.Entre els espectacles d'horari fix per a tots els públics destaca "Maleficarum", un show que combina màgia i por, conduït en exclusiva per a les Scream Nights pel finalista de Got Talent España i Got Talent Magic de Telecinco, Acherón Delacroix. Les Halloween Scream Nights estan organitzades per Expertus Turismo y Ocio, Europlayas, Funeral Cabaret i Imason Tarraco; i compten amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Cambrils.El Parc Samà, és Bé d'Interès Cultural. El va fundar Salvador Samà i Torrens, marquès de Marianao, i reprodueix un jardí amb l'ambient exòtic característic de la Cuba colonial en homenatge al passat indià de la seva família. Antoni Gaudí va col·laborar en el disseny arquitectònic d'alguns dels espais del parc però el conjunt va ser obra de l'arquitecte Josep Fontserè, també responsable del disseny del parc de la Ciutadella de Barcelona. Té una extensió de 14 hectàrees, i compta amb nombrosos exemplars de vegetació i animals exòtics.

