Jordi Cuixart, escollit nou president de la Federació Llull

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha estat nomenat nou màxim dirigent de la Federació Llull, entitat que aplega aquesta organització, l'Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i l'Obra Cultural Balear (OCB). En un comunicat, la federació ha indicat que la tria està encaminada a "denunciar" l'empresonament de Cuixart, reclòs al centre penitenciari de Lledoners.Joan Francesc Mira i Anna Oliver -president i tresorera d'ACPV, respectivament-, Josep de Luis -president de l'OCB- i Marcel Mauri -vicepresident d'Òmnium- han ratificat el nomenament a les portes de la presó de Lledoners, des d'on també han exigit la llibertat dels presos polítics i exiliats, i la "fi de la repressió política contra drets i llibertats fonamentals".Des de la presó, Cuixart ha refermat la voluntat tant d'Òmnium com de la resta d’entitats de seguir treballant per la llengua i la cultura catalanes, i ha assegurat que "cap presó escapçarà el compromís compartit de les tres entitats amb la cultura com a principal instrument de cohesió social i la normalització de les relacions històriques dels Països Catalans".

