La CUP demana la creació d'un Comitè de Solidaritat Antifeixista a Reus després de l'acció de Cs

Actuació intolerable a #Reus amb participació de regidors de Cs pic.twitter.com/76TuzQgsNM — Carles Ferrer 🎗 (@Carles_Ferrer) 10 de agosto de 2018

Gràcies, Alcalde! Contra la intoleràcia i per la llibertat d’expressió sempre. https://t.co/A0AEFeVuPL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 10 de agosto de 2018

La CUP de Reus demana la creació d'un Comitè de Solidaritat Antifeixista a la ciutat després de l'"atac feixista contra els drets polítics i la República Catalana que s'ha viscut aquest dijous" a la plaça del Mercadal. Els anticapitalistes denuncien i rebutgen l'acció duta a terme per un grup de persones organitzades amb el suport del grup municipal de Ciutadans que han arrancat la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics des de la façana de l'ajuntament.Els cupaires recorden que l'única alternativa a la passivitat de les institucions i dels cossos dels Mossos d'Esquadra davant de "l'augment d'agressions per part de col·lectius unionistes i feixistes o per membres dels mateixos cossos policials de l'estat espanyol és la creació dels Comitès de Solidaritat Antifeixista".Des de Reus consideren que "no ens podem permetre el luxe de seguir negant l'existència d'agressions o de grups d'extrema dreta organitzats, ja que d'aquesta manera estem contribuint en la seva impunitat" i per tot plegat, la CUP convoca a la ciutadania reusenca a una assemblea oberta a la plaça del teatre el dilluns 13 d'agost, a les 20 hores, per teixir estratègies de resistència i autoorganització.En aquesta assemblea, la CUP presentarà una iniciativa de Declaració Institucional per facilitar la creació dels Comitès de Solidaritat Antifeixista al proper ple del setembre i així veure quins partits estan disposats a donar suport als comitès.Quim Torra, president de la Generalitat, també ha rebutjat aquesta acció i ha donat suport a Carles Pellicer, alcalde de Reus.

