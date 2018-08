Investiguen l'origen d'un brot de legionel·losi a l'Hospitalet de Llobregat

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) està investigant l'origen d'un brot de legionel·losi que ha afectat cinc persones a l'Hospitalet de Llobregat en els últims dies. Els afectats són quatre homes i una dona d'entre 59 i 80 anys que van notar els primers símptomes entre el 28 de juliol i el 3 d'agost. Tots menys un van requerir hospitalització.Pel que fa als afectats, tres ja han estat donats d'alta i només un resta ingressat amb una bona evolució. Les investigacions epidemiològiques i ambientals, realitzades amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet, es van iniciar el mateix dia de les notificacions dels malalts amb la recollida de tota la informació necessària per delimitar on han pogut contagiar-se. S'han dut a terme inspeccions a les instal·lacions de risc, com ara instal·lacions industrials de torres de refrigeració d’aigua.No es descarta que puguin aparèixer més afectats en els pròxims dies atès que el període d’incubació de la malaltia pot ser fins a 14 dies. També s’ha ordenat la neteja i desinfecció de xoc del tots els circuits implicats en la investigació, dels quals s’han recollit les mostres, tot esperant que es tinguin els resultats analítics que orientin sobre l’origen del brot.Paral·lelament, el consistori de l'Hospitalet va deixar sense activitat elements que faciliten l’aspersió important d’aigua, com fonts ornamentals, regs i vehicles de neteja viària, activitat que s’ha reprès després de prendre mostres d’aquests elements i d’ordenar una neteja i desinfecció d'aquests.

