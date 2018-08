La prohibició dels grups de turistes al mercat de Santa Caterina divideix els paradistes

Disparitat d'opinions entre paradistes, clients i turistes en el primer dia de prohibició d'accés als grups de més de 15 turistes al mercat de Santa Caterina de Barcelona . Mentre alguns venedors lamenten que la restricció els pot afectar en les vendes, altres celebren la mesura. Els grups de turistes "no molesten, sinó que donen més ambient", ha explicat a l'ACN un paradista d'embotits, Albert Couto.Un client, en canvi, ha relatat que els turistes "toquen el gènere i es posen en primera fila per fer fotografies i no deixen que els altres comprin". Tot i les restriccions, al llarg d'aquest divendres al matí, un mínim de dos grups de més de 20 turistes han entrat a l'equipament, si bé els han convidat a marxar de seguida.Entre abril i octubre, tots els divendres i dissabtes s'impedirà l'entrada al mercat de Santa Caterina als turistes que venen en grups de quinze o més persones que i que els acompanya un guia per tal de preservar l'actual model de mercat. Amb la mesura, l'Ajuntament va donar resposta a la petició que l'Associació de concessionaris del mateix mercat va fer arribar a l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)."És un mercat turístic en una zona turística", ha argumentat un dels venedors del mercat de Santa Caterina, Albert Couto. Creu que el reglament va en contra de vendre i el troba "estúpid". Couto ha expressat que "no venen tants turistes junts com s'està dient sinó que venen en grupets de tres o quatre persones que no molesten i que, a més, donen més ambient".La directora del mercat, Montserrat Fornos, ha explicat que es trobaven grups molt nombrosos dins del recinte i que "col·lapsaven passadissos en dies que hi havia molta activitat comercial". Fornos creu que s'havia de trobar una solució perquè els turistes poguessin seguir visitant Santa Caterina però sense molestar els clients i diu que el reglament ajudarà molt.L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha establert contactes amb els guies turístics per tal de treballar conjuntament per evitar els comportaments inadequats. Un dels clients habituals del recinte, Sebastià Díaz, explica que es va haver d'acabar tancant els lavabos públics del recinte perquè els autocars paraven fora per entrar únicament a aquests i no comprar res. "El que més fan són comportaments 'tontos', tocar el gènere o posar-se en primera fila per fer fotografies mentre que no deixen que altres comprin", ha expressat Díaz."Hem tingut un petit incident aquest matí quan ha entrat un grup de trenta persones però, en quant hem avisat, han sortit del mercat sense cap problema", ha explicat un dels guardes de seguretat del mercat de Santa Caterina, Joan Josep Espona. Els professionals del servei de seguretat seran els responsables d'indicar als grups nombrosos que han de marxar però també seran els encarregats de cridar l'atenció als grups menor de quinze turistes que estiguin obstruint el passadís, impedint la normal circulació de les persones pels espais comuns del mercat o impedint el normal acostament dels clients a les parades o la normal atenció al públic per part dels comerciants del mercat.En qualsevol cas, el decret també preveu que els vigilants de seguretat "convidaran a marxar" del recinte a les persones de forma individual o en grup quan toquin i manipulin els aliments i productes exposats amb l'objectiu de fer-ne fotografies, quan estiguin menjant o bevent en qualsevol dels espais del mercat no destinats a aquests usos o quan produeixin un soroll o cridòria que alteri o pertorbi el normal funcionament de l'equipament."És cert que el mercat és per a gent del barri però hem de tenir en compte que està en una zona molt turística i s'ha d'innovar una mica", ha explicat una de les venedores del recinte, Raquel Cabello. "Els turistes donen ambient al mercat i això ja és bo pel comerç", ha afegit Cabello. Per una altra banda, una altra de les venedores de Santa Caterina, Maria Eugenia García, explica que depèn molt del tipus de turista que molestin o no."De moment no s'està notant diferència amb altres dies perquè segueixen havent-hi turistes encara que en grups més petits", ha comentat García. "Quan van així, en grups de tres o quatre persones, no molesten, però el problema bé quan arriben els grups de seixanta persones que vénen d'un creuer i passen per dins del mercat potser per veure'l o potser per anar al museu de Picasso però segueixen molestant els clients", ha conclòs la venedora."A mi [els grups] m'emprenyen", ha expressat, fins i tot, un turista que fa un temps que va arribar a Barcelona i que anava acompanyat de tres més. "Jo no m'apropo tant a les parades per així no molestar però hi ha turistes que sí que ho fan i no deixen comprar als clients", ha comentat. "Jo noto moltíssima diferència amb altres dies", ha afegit el turista alemany.

