VÍDEO Cs reivindica l'atac espanyolista a l'Ajuntament de Reus

🎥Las instituciones representan a toda la ciudadanía independientemente de su ideología y deben respetar la neutralidad y la pluralidad. @Cs_Reus ha retirado del Ayuntamiento la simbología partidista que excluye a vecinos de la localidad porque las instituciones #SonDeTodos pic.twitter.com/H9VQvJcGYS — Ciutadans (@CiutadansCs) 10 d’agost de 2018

Actuació intolerable a #Reus amb participació de regidors de Cs pic.twitter.com/76TuzQgsNM — Carles Ferrer 🎗 (@Carles_Ferrer) 10 de agosto de 2018

Condemnem els fets violents i la retirada de la pancarta de l'Ajuntament de Reus instigada pel Grup Municipal @Cs_Reus, trencant amb la convivència i la voluntat majoritària de la ciutadania de Reus. pic.twitter.com/BmjjW1hDK0 — PartitDemòcrata Reus (@PDeCATReus) 10 de agosto de 2018

Han robat elements de la façana de l'ajuntament aprovats al ple de @reus_cat, i la @reusgurbana no ha actuat per evitar-ho? Aquí falten moltes més explicacions que reposar la pancarta i demanar #LlibertatPresosPolítics. 🤔 https://t.co/vbkZVciTYb — CDR Reus (@CDRReus) 10 de agosto de 2018

Totalment d'acord, actuarem en conseqüència. És imperdonable la participació de regidors de Cs en un acte tan covard i violent. Ara que els hi expliquin als Jordis que és promoure la violència #LlibertatJordis — ERCReus (@ERCReus) 10 de agosto de 2018

Condemnem el trencament de la convivència de @Cs_Reus que, amparant-se en un escamot, han assaltat la seu de la sobirania popular municipal i han amenaçat l'Alcade Carles Pellicer. Des del Govern de la ciutat es treballarà per evitar la fractura social que busquen. pic.twitter.com/2EF5z6WyNK — PartitDemòcrata Reus (@PDeCATReus) 10 de agosto de 2018

Gràcies, Alcalde! Contra la intoleràcia i per la llibertat d’expressió sempre. https://t.co/A0AEFeVuPL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 10 d’agost de 2018

Ciutadans ha reivindicat a través del seu perfil de Twitter l'atac espanyolista a l'Ajuntament de Reus, on havien arrencat la pancarta de suport als presos polítics. En aquell fet, el mateix batlle Carles Pellicer, ha intentat impedir-ho. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat les gràcies a l'alcalde i ha criticat l'acció.Així doncs, el partit que lidera Inés Arrimadas a Catalunya, segueix amb la seva campanya de retirada de llaços i pancartes sobiranistes dels espais públics. Consideren que la "simbologia" de l'Ajuntament de Reus "exclou a veïns" del municipi.La pancarta que demana l'alliberament dels presos polítics a l'Ajuntament de Reus ja torna a lluir en un dels balcons del consistori després que aquest matí, cap a dos quarts de deu, un grup de militants i simpatitzants de Ciutadans l'haguessin retirat.L'acció, "instigada pel grup municipal de Cs", com ha denunciat el PDECat, ha provocat intercanvis verbals que no han anat a més. Els unionistes han arrencat la pancarta i llaços grocs de la plaça del Mercadal amb una escala. Dos regidors de Cs a Reus, Juan Carlos Sánchez i Guillem Figueras, han seguit des de la mateixa plaça l'acció dels seus simpatitzants.Aquesta acció ha rebut el rebuig de partits que governen a l'ajuntament de la capital del Baix Camp, com el PDECat o ERC. Aquestes són algunes de les reaccions:L'alcalde, i la resta de forces que formen l'equip de govern, han denunciat aquesta acció en una roda de premsa conjunta, on han avançat que presentaran dues denúncies als mossos i també al codi ètic municipal de l'Ajuntament de pels fets d'aquest matí:El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat les gràcies a l'alcalde Pellicer per defensar la pancarta del seu municipi. "Contra la intolerància, sempre", afirma el president.

