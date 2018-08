Aquests són els quatre capitans del Barça per la temporada 2018-2019

El Futbol Club Barcelona ha presentat avui divendres la llista dels quatre capitans per a la temporada 2018 - 2019. Després de la marxa del primer capità de l'any passat, Andrés Iniesta, el nou líder del vestuari serà Leo Messi. Així doncs, l'argentí agafa el relleu d'una llista icònica d'aquest segle: Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta i ara ell.El segon capità, que ocupava Messi, passa en mans de Sergio Busquets, que la passada temporada era el tercer. I les novetats arriben amb els últims dos capitans, nous a la llista: Gerard Piqué, com a tercer, i Sergi Roberto com a quart.Les votacinos s'han realitzat avui mateix, esperant que els jugadors de vacances pel Mundial tornessin: Rakitic, Suárez, Umtiti i Démbele.Des de la temporada 2014-2015 que no hi havia quatre capitans formats a La Masia. En aquella ocasió, els futbolistes que duien el braçalet de la senyera eren Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Leo Messi i Sergio Busquets.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)