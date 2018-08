«L'escorta és un dret»: la carta de Buch al govern espanyol per garantir la seguretat de Puigdemont

El conseller d'Interior, Miquel Buch, no ha tardat a contestar la negativa del Ministeri d'Interior a concedir l'escorta a Carles Puigdemont per trobar-se "fugat" de la justícia, tal com aquest havia demanat en benefici de la seva condició d'expresident. Ara, el Govern català ha recordat a través d'una carta al ministre Fernando Grande-Marlaska que, segons la legalitat i l'estatut dels expresidents de la Generalitat, aquesta seguretat s'ha de preveure, amb l'única excepció que l'expresident hi renunciï directament. A més, avisa que, en darrera instància, aquesta decisió l'ha de prendre Bèlgica.Buch també recorda que, segons el decret que regula les condicions dels expresidents, aquests tenen el dret de gaudir dels "mitjans necessaris pel sosteniment d'una oficina adequada a les responsabilitats i funcions exercides, i la dotació pressupostària pel funcionament ordinari d'aquesta oficina i per les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin". Així doncs, sentencia: "Els expresidents de la Generalitat de Catalunya tenen reconegut el dret a gaudir dels serveis de seguretat necessaris per les seves funcions", ja sigui en territori català o fora d'aquest, tal com es preveu segons el Reial Decret 405/1992, ja que no hi ha límit territorial: "Els expresidents poden residir a l'exterior sense que això sigui contrari al principi de territorialitat de les competències de la Generalitat previstes en l'Estatut".En la seva negativa, el Ministeri d'Interior es refermava en l'argument que el president a l'exili està, tal com assegura el Tribunal Suprem, "fugat de la justícia" i que ja no és una autoritat de l'Estat. Sobre això, el Govern català recorda que l'alt tribunal va retirar l'euroordre que pesava sobre ell, de manera que "Puigdemont no es troba fugat, atenent la manca d'una requisitòria internacional". A més, destaca que el president a l'exili s'ha personat als tribunals europeus sempre que l'han reclamat, i que l'escorta és un "dret".Per altra banda, el Govern avisa que l'escorta és un servei que s'haurà de prestar a Bèlgica i que, per tant, correspon a aquest país decidir. El pas previ és el que ha de fer el Ministeri d'Assumptes Exteriors en el moment de tramitar la comunicació sobre el desplaçament dels Mossos d'Esquadra a Bèlgica, sobretot pel que fa a les armes."La tramitació s'ha instat al Ministeri d'Assumptes Exteriors -encara sense resposta- malgrat el temps transcorregut", lamenta Buch, però confia que aquest realitzarà el tràmit en breu perquè es es pugui procedir "al trasllat de les armes reglamentàries dels agents". "Esperem que es podrà resoldre amb garanties i rapidesa el dret que la llei reconeix al Molt Honorable senyor Puigdemont", demana el conseller a Grande-Marlaska, ja que és un "dret tan fonamental" que, a més, afecta la seva "seguretat".

Carta de Miquel Buch al Ministeri de l'Interior by naciodigital on Scribd

