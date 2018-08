El govern espanyol denega l'escorta a Puigdemont i la Generalitat insisteix que és un dret

El govern espanyol descarta posar escorta a Carles Puigdemont. Es refermen en l'argument que el president a l'exili està, tal com assegura el Tribunal Suprem, "fugat de la justícia" i que ja no és una autoritat de l'Estat. D'aquesta manera, el Ministeri de l'Interior rebutja posar seguretat a Puigdemont malgrat les reiterades peticions del Departament d'Interior, que reclama un dispositiu policial que garanteixi la seguretat del dirigent independentista a Bèlgica.Des de la conselleria que dirigeix Miquel Buch argumenten que el president a l'exili no està fugat i mantenen oberts tots els tràmits legals perquè Puigdemont tingui una escorta formada per agents dels Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera, esperen que el Ministeri d'Exteriors i l'estat belga autoritzin els policies catalans perquè siguin considerats agents de l'autoritat en aquest país. La petició es va formular a través del Ministeri d'Exteriors, que en els propers dies ha de donar una resposta.Davant la negativa d'Interior a posar escorta a Puigdemont, el conseller Buch ha enviat una carta al ministre Fernando Grande-Marlaska en què recorda que l'escorta està garantida legalment per l'estatut dels expresidents de la Generalitat. Al text, al qual ha tingut accés NacióDigital, Buch recalca que el Ministeri de l'Interior no gaudeix de les competències per denegar aquesta autorització ja que, al tractar-se d'un servei que s'ha de prestar a Bèlgica, "correspon al Ministeri d'Assumptes Exteriors tramitar la comunicació corresponent del desplaçament dels agents dels Mossos d'Esquadra".

Carta de Miquel Buch al Ministeri de l'Interior by naciodigital on Scribd

