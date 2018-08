Salvador Sunyer: «No m'hauria imaginat mai que hauríem de tornar a reivindicar la llibertat d’expressió»

“És bastant gros el que està passant amb la llibertat d’expressió, no m'hauria imaginat mai que hauríem de tornar a sortir amb això després de tants anys”, exclama el director del festival Temporada Alta.En declaracions a l’ACN, Salvador Sunyer, argumenta que el certamen hagi encarregat un muntatge al voltant d’aquesta qüestió. Serà, diu, “un espectacle sobre els límits de la llibertat d’expressió”, encomanat a la jove creadora Carla Rovira i el seu equip. No serà l’únic muntatge del festival que abordi “allò que està passant socialment”, un aspecte en què el certamen es fixa de manera especial en aquesta edició sense oblidar les històries personals, “igualment importants”, comenta Sunyer. Temporada Alta ha anunciat aquest divendres nous espectacles de la seva programació.Diu Salvador Sunyer que el festival vol ser “una fotografia d’un moment d’un país o d’un món, intentant que reflecteixi moltes coses i, sobretot, molts punts de vista”. En aquest sentit -i sense deixar de banda “allò que passa a les persones individualment”-, en aquesta edició del certamen s’hi programaran “moltes coses relacionades amb el que està passant” (socialment). “Això es veurà quan presentem el gruix de la programació”, avança el director.Una mostra d’això és l’espectacle Calla, Hamlet, calla, un muntatge encarregat a Carla Rovira sobre “les llibertats d’expressió i els seus límits”, segons comenta Sunyer. “Teníem dues opcions, encomanar-ho a algú que ja sabem el que ens farà o bé agafar una persona molt jove i demanar-li que explori les llibertats d’expressió i quins en són els seus límits”. Sunyer li va donar llibertat total a Rovira, a qui segons explica va dir que “no volia saber res” del muntatge fins la seva estrena.El que n’ha transcendit és que pren com a punt de partida l’essència del dubte de Hamlet per obrir un debat sobre els límits de la llibertat en les decisions. El muntatge –actualment en ple procés de creació- s’acostarà al conflicte de Hamlet a través de la lectura legal, de l’ètica i la del context polític, per plantejar-se què significa calla o no callar. L’obra s’estrenarà a El Canal, però no serà l’espectacle inaugural del festival com li hauria agradat a Sunyer, confessa, per incompatibilitats amb l’agenda de la seva creadora.Un dels espectacles internacionals del Temporada Alta anunciats aquest divendres és "Traviata (You deserve a better future)", un muntatge operístic de la companyia Théâtre des Bouffes du Nord, que va dirigir Peter Brook fins el 2008. “És una Traviata en la línia del que va anar fent Peter Brook, on interessa explicar la història, i música i escena no són dos mons a part”, informa el director de Temporada Alta.El muntatge dirigit per Benjamin Lazar fa una “revisió” de La Traviata anant a l’origen i explicant la història de la Dama de les Camèlies, és a dir, "una cortesana de l’època, gairebé com un cant a les dones gairebé llibertàries del moment", segons avança Sunyer.L’altra producció internacional anunciada avui pel festival és The Animals and Children took too the Streets, amb què la companyia anglesa 1927 torna al Temporada Alta un any després d’estrenar-hi Golem. El muntatge és la recreació d’una novel·la gràfica que pren vida gràcies a la màgica interacció entre les tres actrius i el joc videogràfic creat per Paul Barritt. Estètica expressionista i de cinema mut alemany de principis del segle xx —un altre dels seus senyals d’identitat— per a un conte negre sobre un barri marginal i els seus veïns plens d’ira.Aquest és l’espectacle que “va llançar” la companyia a nivell internacional, destaca Sunyer, que confessa que és el muntatge que volien portar l’any passat a Temporada Alta però no va poder ser perquè no l’estaven girant.Sunyer destaca "la barreja entre teatre, cinema i imatge" de la companyia, i el fet que van ser “pioners” en mesclar aquests llenguatges. "És un espectacle que ha estat arreu però que no l’havíem pogut estrenar al nostre país", afegeix.

