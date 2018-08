La Guàrdia Civil intervé més de 120 quilos de sardines petites al Port de Barcelona

La Guàrdia Civil va intervenir dimarts passat 126,5 quilos de sardines d'una talla no reglamentària en una embarcació de pesca quan realitzava tasques extractives de pesca prohibida en aigües de l'interior del Port de Barcelona.Els agents van sorprendre l'embarcació mentre pescava a la nit amb les llums apagades. Després de realitzar una inspecció al vaixell, els agents van intervenir els quilos de sardines amb una talla inferior a 11 centímetres, que és la que estableix el Reial decret que regula les talles mínimes de determinades espècies pesqueres.Com a conseqüència, la Guàrdia Civil va aixecar una acta per la presumpta comissió de diferents infraccions al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, a més de confiscar el peix i la xarxa utilitzada per a la seva captura, també il·legal. El peix va ser lliurat a un centre benèfic de Barcelona per al seu aprofitament amb finalitats socials.

