La Diputació de València treballa en les ajudes per a cobrir els danys causats pel foc

La Diputació de València coordinarà al costat de la Generalitat les ajudes per a cobrir els danys causats per l'incendi de Llutxent. La corporació provincial ha assegurat que estarà en tot moment a la disposició dels municipis afectats pel foc, que ha sigut estabilitzat aquest dijous.La prioritat ara és restablir les infraestructures i els serveis danyats, amb especial atenció a la situació de les persones que s'han vist afectades pel foc, segons ha informat la corporació provincial en un comunicat. En aquest sentit, el president de la Diputació Toni Gaspar i la vicepresidenta Ma Josep Amigó han mantingut un contacte diari amb els alcaldes dels municipis afectats per a conèixer de primera mà els danys causats pel foc i les necessitats que caldrà resoldre amb ajuda de les institucions a partir d'aquest moment.Gaspar, qui ha estat a la zona afectada des de la vesprada de l'inici de l'incendi acompanyat de la vicepresidenta segona Rebeca Torró, ha assenyalat que ara comencen a treballar ja en el post incendi, pensant en l'escenari en el qual han d'articular i coordinar al costat de la Generalitat les ajudes per a pal·liar els danys i resoldre els problemes que el foc ha causat als afectats.Per la seva part, Amigó ha afirmat que és el moment d'ajudar els municipis i les persones a "tornar com més prompte millor a la normalitat", així com posar a la seva disposició els mitjans necessaris per a "restaurar les infraestructures públiques afectades de manera coordinada amb la resta d'administracions".Des que va ser declarat l'incendi de Llutxent, prop de 350 brigadistes de la Diputació, 50 efectius del Consorci Provincial de Bombers i 17 vehicles equipats per a lluitar contra el foc han pres part en les tasques d'extinció i delimitació del perímetre. Els efectius de la corporació, amb diferents responsables d'operacions coordinats per Emergències de la Generalitat, es completen amb els equips tècnics que al seu torn han dirigit l'operatiu mobilitzat en les muntanyes de la Safor i la Vall d'Albaida des de les sales de control de Divalterra i el Consorci de Bombers.El president i la vicepresidenta de la Diputació i el diputat de Medi Ambient i president del Consorci de Bombers, Josep Bort, han seguit de prop els treballs dels efectius de la Diputació en l'incendi de Llutxent, en els quals també ha participat l'àrea de Carreteres.

