Vicent Sanchis: «No es va aplicar el 155 a TV3 per l'interès periodístic internacional»

La sala de Cal Marquès es va quedar petita per la gran afluència de públic Foto: Isaac Muntadas

Sanchis va explicar perquè l'article 155 no es va aplicar sobre TV3 Foto: Òmnium Cultural Ripollès

L'església del Carme es va omplir de gom a gom Foto: Òmnium Cultural Ripollès

Tothom va quedar bocabadat d'algunes anècdotes explicades per Sanchis Foto: Isaac Muntadas

TV3 ha estat líder en audiència durant els últims 12 mesos Foto: ACN

Si es busca l'expressió morir d'èxit al diccionari, el significat que hom hi trobarà és que una cosa va tan bé que un no és capaç d'assumir la demanda extra que genera aquest èxit inesperat. Aquesta frase feta es podria aplicar gairebé a la perfecció a la xerrada feta pel periodista valencià i director de TV3, Vicent Sanchis, aquest dijous a Camprodon. L'acte, organitzat per la secció d'Òmnium Cultural del Ripollès, en què Sanchis havia de parlar de la situació actual de la cadena s'havia de fer inicialment a la nova sala de Cal Marquès però, a falta de només deu minuts per començar, la sala -amb capacitat per poc més d'un centenar de persones- ja estava plena a vessar i hi havia gent que feia cua per entrar-hi que arribava fins a fora el carrer.La reacció d'Òmnium va ser fulgurant i van decidir buscar un local alternatiu per celebrar-hi l'acte. Els organitzadors van trucar el capellà de l'església del Carme per veure si la casa de Déu estava disponible. Dit i fet, la xerrada es va traslladar cap aquest recinte més gran perquè ningú es quedés sense escoltar a Sanchis. Més de 300 persones es van asseure als bancs de l'església com si d'una missa es tractés i; fins i tot, un banc va cedir davant el pes dels ''feligresos'' però no es van haver de lamentar ferits. Sanchis va ocupar l'ambó des d'on el capellà diu habitualment la missa i va iniciar el seu ''sermó'' davant d'una gentada que l'escoltava amb atenció. La mort d'èxit va acabar amb una ressuscitació exprés.El director de TV3 i exvicepresident d'Òmnium Cultural durant el mandat de Muriel Casals va començar desvetllant a la parròquia un dels secrets més ben guardats durant els darrers mesos: el perquè de la no intervenció dels mitjans públics catalans -TV3 i Catalunya Ràdio- durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del govern espanyol sobre Catalunya després de la declaració d'independència del 27-S. El rebuig dels treballadors de la corporació que ''van plantar molta cara'' va ser un dels principals murs de contenció contra el 155. Aquests van fer un acte públic en què rebutjaven l'aplicació d'aquest article que es va retransmetre a unes 25 televisions europees. Aquest interès periodístic que es va generar arran d'aquesta amenaça i la pressió internacional que hauria desvetllat van frenar el govern central. ''Això no ho hauria entès ningú'', va exclamar.De fet, un dels punts d'actuació del 155 ja contemplava la intervenció dels mitjans públics però aquesta possible pressió internacional i la negativa del PSOE -a instàncies del PSC- a donar suport a Rajoy van ser determinants perquè TV3 no fos controlada directament per l'Estat.Durant la campanya electoral dels comicis del 21-D, Sanchis també va revelar que tan el PP com Ciutadans no paraven de presentar recursos contra la Junta Electoral Provincial de Barcelona per qualsevol informació de TV3 que fes olor d'independentisme. Aquest òrgan solia tombar aquests escrits però els partits unionistes reclamaven a la Junta Electoral Central (JEC) de Madrid i aquests sempre els hi donava la raó.El director de TV3 va exposar que la JEC va prohibir utilitzar la fórmula de ''president Puigdemont'' per dirigir-se a Carles Puigdemont durant la campanya. Des de la corporació de mitjans audiovisuals van respondre que hi ha una tradició protocol·lària a Catalunya que permet dirigir-se com a president a algú que hagi ostentat aquest càrrec durant el passat com era el cas (per exemple president Mas, Montilla, Maragall o Pujol). ''Doncs no ho podeu fer i sinó obeïu poden haver-hi conseqüències penals'', van advertir. Per evitar denúncies contra els periodistes de TV3 i Catalunya Ràdio es van buscar fórmules alternatives com la de ''president destituït'' o ''president cessat pel 155''.Per altra banda, la JEC va prohibir emetre en directe la manifestació convocada a Brussel·les per Òmnium i l'ANC en suport dels presos polítics. En canvi, unes setmanes abans TV3 va poder cobrir sense problemes i amb un ampli desplegament una manifestació de Societat Civil Catalana de signe contrari a la de les entitats sobiranistes. PP i Ciutadans consideraven que era esbiaixat donar cobertura a la manifestació de signe independentista; mentre que TV3 va defensar-se dient que seria ''esbiaixat'' no haver-les donat totes dues quan sí s'havia retransmès la de Societat Civil Catalana. La resposta de la JEC, kafkiana: ''La primera no compta perquè ningú ha presentat un recurs en contra seva''.Sanchis també va assegurar que, en relació al tractament de la informació, TV3 no rep cap denúncia que no sigui de partits polítics. De fet, la principal auditora internacional d'informatius la puntua per sobre de la mitjana en qualitat de la informació i, a més, el Telenotícies lidera l'audiència en la seva franja. ''Des d'alguns partits polítics i una part de la premsa de Madrid diuen que som fanàtics que mentim, manipulem i som una televisió independentista'', va queixar-se Sanchis.En primer lloc, el director de TV3 va dir que al Consell Professional -aparell que controla els continguts- no arriba ni una sola queixa dels treballadors; mentre que a TVE n'arriben una trentena de diàries. ''I després diuen que estem adduïts'', va dir rient. Sobre el fet que hi hagi gent que acusi a TV3 de ser un mitjà públic al servei de l'independentisme, Sanchis va recordar que a la corporació hi ha persones de totes les ideologies i matisos polítics.Cal recordar que, ara mateix, TV3 és la cadena líder del mes de juliol amb una quota de pantalla del 13,3% -a 2,7 punts de la cadena classificada en segon lloc-. Sanchis va recordar que des del seu nomenament pel càrrec (març del 2017), les xifres d'audiència de la corporació catalana van millorar tot i haver rebaixat el pressupost de la casa de 150 a 50 milions d'euros. TV3 es va posar líder el mes de juliol de l'any 2017 i porta un any sencer en la primera posició. Un fet molt rellevant, ja que durant els mesos de juny i juliol va haver-hi mundial de futbol a Rússia i la cadena que tenia els drets de la competició (Telecinco) va ser lider a totes les comunitats autònomes d'Espanya menys a Catalunya durant aquest període.Sanchis va recordar que TV3 competeix contra televisions privades com Telecinco i Antena 3 que tenen el 55% d'audiència de l'estat espanyol i el 95% de la publicitat. Tot i així, TV3 aconsegueix audiències del 22% amb programes com ''Joc de Cartes'' i ''El Foraster'', ''unes xifres que no s'obtenen a gairebé cap país d'Europa''. El director de TV3 també va explicar que les produccions de ficció de la casa els hi costen entre un 60 i un 70% menys perquè la plataforma Netflix els hi compra tot. ''Fins i tot abans de rodar-ho'', va assegurar. Segons Sanchis, això es deu al fet que a Catalunya el teatre està molt arrelat i hi ha actors i guions ''molt bons''.El director de TV3 va acabar dient que si la televisió generalista d'Espanya (TVE) desaparegués, no passaria absolutament res perquè ja hi ha altres cadenes generalistes com Antena 3, Telecinco o La Sexta. En canvi, si desaparegués televisió de Catalunya l'espai generalista quedaria ''buit'' perquè és una televisió ''de país i nacional''. L'aplaudiment del públic va ser sonor abans d'iniciar un torn de preguntes per aclarir dubtes del què va explicar Sanchis.

