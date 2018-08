Presenten una querella contra la cúpula judicial pel nomenament de Lamela com a magistrada del Suprem

L'Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils ha ampliat la querella que va presentar a l'abril contra el president del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General del Poder judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, i contra vint magistrats de l'Audiència Nacional i del CGPJ per "prevaricació continuada". Ara hi afegeixen el nomenament de Carmen Lamela com a nova magistrada de la Sala Segona del Suprem per no tenir "mèrits ni capacitats acreditades per al càrrec", asseguren.A més, l'Associació Atenes parla d'assignació "fraudulenta" d'una plaça com a fiscal per a Sofía Marchena, filla del magistrat del TC Manuel Marchena per part de la Comissió Permanent del CGPJ amb la "col·laboració necessària" de la directora de l'Escola Judicial, la magistrada Gema Espinosa. Aquesta ampliació de la querella va contra els 21 membres del CGPJ, contra els vuit membres de la Comissió Permanent del CGPJ, contra la directora de l'Escola Judicial, Gema Espinosa, i contra l'alumna Sofía Marchena.Pel que fa al cas de Carmen Lamela, la querella ressalta que, en el comunicat oficial en el qual el ple del CGPJ va anunciar la seva designació com a nova magistrada de la Sala Segona del TS, s'hi omet la seva tasca en la causa especial relativa a la "persecució i decret de presó provisional dels polítics catalans favorables a la independència". Així ho recull la querella d'aquesta associació constituïda el març d'aquest any.Lamela, que era la titular del Jutjat Central d'Instrucció 3 de l'Audiència Nacional, va emetre les ordres europees de detenció contra els investigats. La querella apunta que "en relació a aquests actes jurisdiccionals", la magistrada ha estat "corregida" tant pel mateix TS com per l'instructor nomenat pel Suprem en relació a la "manca de competència per a la instrucció de la causa" i la "incorrecta emissió de la euroordres que van ser retirades a tots els efectes".Per aquests motius, l’Associació Atenes considera que Lamela "sembla no tenir la qualitat jurídica suficient per dur a terme tan sols les tasques d'instrucció de causes complexes". En aquest sentit, la querella denuncia que Lamela té "menys capacitat i mèrits" que diversos dels magistrats i magistrades candidats per al mateix càrrec al TS, que són "de provada i acreditada experiència", i denuncia poca transparència en el procés de nomenament, ja que no s'ha publicat una "comparació de mèrits entre els divuit aspirants".La querella també recorda que, entre el 2009 i el 2011, Lamela va ser assessora de la Unitat de Suport de la Secretaria General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia del Ministeri de Justícia del govern del Partit Popular. Per a l’Associació Atenes, aquest fet acredita "suficientment" la "relació de la magistrada Lamela amb els interessos polítics" del que va ser el partit del govern espanyol fins fa poques setmanes.En aquesta mateixa línia, afirmen que "una part significativa i majoritària" dels membres del CGPJ han estat "promoguts i elegits" pel PP, fet que constata, per als querellants, que "hi ha manca d'imparcialitat i d'independència del poder judicial en les seves més altes instàncies", tal com han denunciat els informes del Grup d'Estats Europeus contra la Corrupció i el Crim Organitzat (GRECO) del Consell d'Europa.Sobre el cas de Sofía Marchena, que és filla del president de la Sala Segona del TS, Manuel Marchena, la querella destaca que aquesta alumna va aprovar les oposicions a la carrera judicial i va haver de triar entre formar-se com a jutgessa a l'Escola Judicial de Barcelona o com a fiscal al Centre d'Estudis Jurídics de Madrid. Un cop s'escull una opció ja no es pot canviar i Marchena va triar la primera. Poc temps després d'iniciar-se el curs, va haver de deixar-lo per una llarga malaltia. Un any després, en comptes de reincorporar-se a l'Escola Judicial per formar-se com a jutgessa, va fer-ho al Centre d'Estudis Jurídics per formar-se com a fiscal.L'Associació Atenes assegura que aquest reassignament va ser possible gràcies a una decisió "sense precedents" de la Comissió Permanent del CGPJ, que, en contra del que està legalment previst, va adoptar un acord per suspendre l'alumna com a funcionària en pràctiques a l'Escola Judicial i atorgar-li una plaça de fiscal "creada només per a ella i que se suma a les 35 ja creades". Així, se li va assignar a Marchena una nota inferior (52,31) a la que havia obtingut en les oposicions (68,20) per situar-la just per sota de l'últim alumne dels 35 admesos i "no perjudicar ningú" en una decisió que no ha quedat justificada pel CGPJ.La querella ressalta que aquesta "actuació irregular hauria estat induïda" per la directora de l'Escola Judicial, Gema Espinosa, que és qui va plantejar la qüestió sobre l'estudiant a la Comissió Permanent i va signar la corresponent proposta de resolució en favor de Sofía Marchena. La querella recull que Espinosa és l'esposa de Pablo Llarena, magistrat de la Sala Segona del Suprem, que presideix Manuel Marchena, pare de l'alumna.L'ampliació de la querella, que ha estat signada pel jurista Elpidio José Silva, ha estat presentada aquesta setmana a la Sala Segona del TS en nom de l'Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils

