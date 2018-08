La CUP no participarà en l'acte d'homantge a les víctimes del 17-A per la presència de Felip VI

La diputada de la CUP Natàlia Sánchez ha confirmat aquest divendres, en una entrevista a RAC1, que la formació anticapitalista no participarà ni assistirà als actes oficials commemoratius dels atemptats del 17-A a Barcelona, a causa de la presència del rei Felip VI. "No hi fem res amb un còmplice de la venda d'armes en països que alimenten la violència com la que vam viure el 17 d'agost a Barcelona. Cal entendre la situació geopolítica", ha assegurat la diputada.De fet, la CUP fins i tot creu que "les autoritats i la Generalitat tampoc hi haurien d'assistir", i així assegura que els hi ha fet saber al Govern. Amb tot, Sànchez ha volgut deixar clar que “això en cap cas vol dir que no se senti solidaritat" amb les víctimes de l'atemptat del 17-A. "Homenatgem les víctimes d'aquesta tragèdia i els seus familiars", ha afegit.Sobre les protestes a la presència del rei, ha sentenciat: "El rebuig al monarca s’ha fet evident en moltes ocasions i, per tant, és probable que torni a passar. És una forma de mostrar el rebuig a la seva presència a Catalunya i al seu paper com a negociant de la guerra".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)